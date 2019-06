Profa de engleză, condamnată pentru că a întreținut relații sexuale cu un elev

Profesoară de engleză condamnată pentru relații sexuale cu un minor! Cadrul didactic a primit doi ani de închisoare cu suspendare, după ce a recunoscut fapta în instanță.

Sentința a fost data de Judecătoria Alba Iulia, iar profesoara este acum sub supraveghere. Femeia are 38 de ani, iar elevul cu care a întreținut relații intime are doar 14 ani.

Faptele s-au petrecut în timp ce cadrul didactic preda la Şcoala Generală din satul Săliştea, în perioada octombrie 2018 - ianuarie 2019.

Profesoara a fost reținută în februarie de oamenii legii, care s-au sesizat din oficiu. Sentinţa nu este definitivă şi poate fi atacată cu apel.