Procurorul General, la Realitatea TV: "Pentru salvarea unei vieți nu e nevoie de autorizare"

Procurorul General al României, Bogdan Licu, a comentat la Realitatea TV cazul Alexandrei Măceşanu, fata în vârstă de 15 ani, din comuna Dobrosloveni, judeţul Olt, care a dispărut pe 24 iulie. O altă fată din judeţul Olt, din comuna Dioşti, Luiza Mihaela Melencu, în vârstă de 19 ani, a dispărut pe 14 aprilie. Un bărbat este audiat de poliţiştii din Olt în cazul celor două fete dispărute, la locuinţa acestuia fiind găsite rămăşiţe care par a fi umane.

Bogdan Licu a dezvăluit că, potrivit Constitutiei, "pentru salvarea unei vieti, se poate intra in orice spatiu, fara a fi necesara autorizarea judecatorului".

"Am dispus un control pentru a verifica modul in care a fost manageriat acest caz. Apar anumite elemente cel putin ciudate, ca sa nu spun altfel. Se pare ca locatia a fost identificata la o anumita ora, iar interventia s-a facut la o ora mult mai tarzie, desi, conform Constitutiei, pentru salvarea unei vieti, se poate intra in orice spatiu, fara a fi necesara autorizarea judecatorului, cum este in cauzele obisnuite", a spus Bogdan Licu la Realitatea TV.

Apoi a continuat: "Acum 2-3 ore am aflat de aceste sincope si le vom verifica. Deocamdata, ne-am axat pe cercetarea la fata locului, pentru a surprinde toate elementele din campul infractional. Celelalte aspecte vor fi verificate in continuare".

Un bărbat este audiat de poliţiştii din Olt în cazul celor două fete dispărute, la locuinţa acestuia fiind găsite rămăşiţe care par a fi umane, dar şi bijuterii care ar fi ale adolescentei dispărute în această săptămână, au precizat reprezentanţii Poliţiei Române, potrivit news.ro.

Anchetatorii nu exclud ca printre rămăşiţele găsite într-un butoi să se afle şi cele ale fetei dispărute în aprilie.

