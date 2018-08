Procuror militar: Jandarmeria a prezentat eronat anumite fapte, agresiunea nu se justifica

Declarație fără precedent în scandalul reprimării manifestației din Piața Victoriei de către jandarmi. Șeful parchetului care investighează intervenția spune clar și răspicat că violențele nu se justificau. Ionel Corbu susține că existau alte metode prin care forțele de ordine puteau acționa. În plus, Jandarmeria a prezentat eronat unele date legate de intervenția împotriva zecilor de mii de protestatari din Piața Victoriei. Aproape 200 de oameni au depus până acum plângeri contra jandarmilor care s-au aflat în stradă, pe data de 10 august.

Prim-procurorul Parchetului Militar, Ionel Corbu, a dezmințit, din nou, informația lansată de Jandarmerie și susținută de ministrul de Interne, potrivit căreia un procuror militar ar fi supravegheat operațiunea.

"Äm rămas surprins de ce au declarat șefii Jandarmeriei și precizez, încă odată, că acel coleg procuror se afla în zonă în drum spre domiciliu, era de serviciu și văzând ce se întâmplă acolo s-a autosesizat. (...) Acest aspect a fost DENATURAT și, din păcate, conducerea M.A.I. a fost dezinformată, s-a extrapolat noțiunea "aflat în zona", putea fi un simplu observator și nicidecum n-a făcut parte din centrul de comandă."

Procurorul militar a mai atras atenția și asupra lipsei de cooperare din partea Prefecturii: "Am solicitat, în după-amiaza zilei de 11 aug, am primit un răspuns să ne adresăm Direcției Generale a Jandarmeriei pentru a intra în posesia documentului, deși cred că am fi putut intra in posesie și de la Prefectură, că acolo ar trebui să fie în 2 exemplare."

Din datele strânse de anchetatori, până la această oră, aproximativ 160 de jandarmi ar fi luat parte la operațiunea din Piața Victoriei. Pentru a avea o imagine mai clară asupra evenimentelor, pocurorii militari fac apel și către instituțiile mass-media.

"Facem un apel ca toate televiziunile naționale să ne comunice datele de contact ale cameramanilor, pentru ca aceștia, de buna-credință și imparțiali, să relateze ca martori aspectele simțite la cald. O să facem și adrese oficiale", a declarat, prim-procurorul militar Ionel Corbu.