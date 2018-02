Familia Cosma, procesul. Schimb de replici ireal în sala de judecată

Fostul presedinte al CJ Prahova, Mircea Cosma, a negat astazi toate acuzatiile DNA in dosarul in care contesta condamnarea la 8 ani de inchisoare. In plus, CJ Prahova nu s-a constituit parte civila in acest proces. Sedinta de judecata s-a reluat, Inalta Curte a precizat ca pronuntarea in acest caz o sa fie pe data de 5 martie. Cazul continua cu pledoariile avocatilor si ale procurorului DNA.

Pledoariile finale au fost amanat dupa ce avocatul lui Vlad Cosma a depus la proces o inregistrare facuta de clientul sau in timpul unei discutii cu procurorii DNA care au instrumentat cazul. Instanta a admis depunerea acestei probe si a dat timp procurorului DNA sa o asculte. "Are cateva minute de discutie", arata avocatul.

In sala de judecata, procurorul DNA a declarat ca se opune depunerii acestei probe. "Nu stim daca sunt reale, daca au suportat distorsiuni. Daca este vorba de discutii cu procurorii de caz, ar trebui si acestia sa aiba un punct de vedere", a aratat procurorul. "De ce nu au fost depuse pana acum?", s-a intrebat acesta.

Consilierul juridic de la CJ Prahova a explicat Inaltei Curti ca institutia nu se constituie parte civila in dosarul Mircea Cosma, deoarece din punctul lor de vedere nu exista prejudiciu in acest dosar.

Anterior ea a avut in sala mai multe discutii cu Andreea si Mircea Cosma, care au incurajat-o sa depuna documentul. "Ai avut emotii? Este pentru prima pentru tine cand pledezi la Inalta Curte?", era bucuroasa Andreea Cosma, dupa ce consilierul a depus documentul. CJ Prahova nu s-a constitut parte civila in acset dosar nici in faza de fond a procesului.

Cazul a inceput cu o intarziere de aproape o ora, la 13:30, deoarece unul dintre judecatori era intr-un complet care solutiona un alt dosar.

DNA Ploiesti a trimis la Inalta Curte un document conform caruia Vlad Cosma beneficiaza de prevederile articolului 19 din Legea nr. 682/2002 privind protectia martorilor. Este prevederea potrivit careia inculpatii care fac denunturi pot beneficia de injumatatirea pedepsei.

Ultimul act din acest proces a fost audierea in calitatea de inculpat a lui Mircea Cosma (72 de ani). Fiica acestuia, Andreea Cosma, s-a ridicat in picioare pentru a urmari declaratia acestuia avand in mana trei iconite. Vlad Cosma a fost atent la marturie in sala de judecata, s-a asezat in randul doi, in spatele avocatilor.

Mircea Cosma a venit cu mai multe planse in care e prezentata situatia contractelor publice date de CJ Prahova. "Am alocat pentru aceste contracte de 30 de zile 1.879.000 lei, urmarind sa nu depasesc la fiecare contract limita legii, de 100.000 euro. Dumnezeu mi-a dat dreptate. Furtuna de zapada abatuta asupra judetului Prahova in perioada 8-14.12.2012 m-a prins pregatit. A fost o tornada care a rupt liniile de inalta tensiune, au ramas peste 30 de mii de abonati fara energie electrice, case, scoli, firme, in orasele Breaza, Comarnic, Sinaia si Campina", a explicat Cosma.

Totodata, el a respins acuzatiile ce i se aduc. "Judetului Prahova i se spune in gluma al 53 lea stat din SUA", a glumit Cosma, oferind mai multe detalii tehnice despre investitiile straine facute in Prahova. "Este cea mai mare concentrare de industrie petroliera din Romania", s-a laudat Cosma. "Si de utilaj petrolier si automotive", a completat, dupa o scurta pauza, Cosma.

"Mergeti sa raspundeti la imputatia penala. Dumneavoastra ati venit ca profesorul, cu planse, cu markere", i-a spus presedintele instantei.

Citește continuarea pe ziare.com.