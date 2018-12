Primăria Capitalei recunoaște: "Situația era gravă"

Într-un comunicat remis realitatea.net, Primăria Capitalei a anunțat că "incepand cu anul 2007 s-au inregistrat in mod constant depasiri ale valorilor concentratiilor medii zilnice si anuale pentru pulberi in suspensie PM10". PMB a adăugat că, din momentul preluării actualului mandat, fiind "constienti de gravitatea acestei situatii, cu efecte directe asupra sanatatii populatiei", factorii de decizie din PMB și-au concentrat eforturile "pentru identificarea acelor masuri care sa actioneze in mod real asupra calitatii aerului".

Primăria Capitalei a informat, de asemenea, că "pentru imbunatatirea calitatii aerului in Bucuresti actuala administratie a Primariei Capitalei a luat masuri concrete in mai multe domenii".

Redăm mai jos poziția PMB, remisă realitatea.net:

"Masurile privind imbunatatirea calitatii aerului si protejarea sanatatii populatiei si a mediului ambiant pot fi implementate cu succes si pot aduce rezultatele scontate, intr-un interval de timp rezonabil, doar prin concentrarea eforturilor tuturor autoritatilor cu responsabilitati in domeniu.

In actualul context si tinand cont de aplicarea cerintelor europene privind evaluarea si gestionarea calitatii aerului, transpuse in legislatia nationala prin Legea nr.104/2011 privind calitatea aerului inconjurator, Ministerul Mediului, Ministerul Sanatatii, Ministerul Transporturilor, Institutul National de Sanatate Publica si administratiile publice locale ale Municipiului Bucuresti sunt institutiile care trebuie sa depuna eforturi pentru a-si indeplini rolul de protejare a mediului ambiant, respectiv a sanatatii populatiei.

In ceea ce priveste monitorizarea calitatii aerului, subliniem faptul ca Agentia Nationala pentru Protectia Mediului este singura institutie care realizeaza aceasta monitorizare, printr-un sistem informational ce cuprinde, la nivel national, 142 statii automate fixe, amplasate in aglomerarile si zonele de evaluare a calitatii aerului, dintre care 8 statii sunt amplasate in regiunea Bucuresti-llfov, respectiv 6 statii in Bucuresti, o statie in Balotesti si o statie in orasul Magurele. Acesta retea raspunde cerintelor si prevederilor din legislatia in domeniul calitatii aerului doar in ceea ce priveste protectia mediului, insa nu ofera date, in mod specific, pentru evaluarea riscurilor provocate de poluarea asupra sanatatii populatiei.

Pentru a dispune de toate instrumentele necesare, Primaria Capitalei a initiat si va supune votului CGMB, in sedinta de maine, proiectul "Sistem Operativ Informational pentru Managementul Calitatii Aerului", prin intermediul caruia PMB va dispune de un sistem specific, care va furniza date referitoare la riscurile provocate de poluarea asupra sanatatii populatiei si va ghida autoritatea in luarea masurilor specifice pentru protectia populatiei.

Mentionam, de asemenea, ca situatia in care se afla municipiul Bucuresti ca urmare a derularii procedurii de infringement deschisa de catre Comisia europeana impotriva Romaniei privind calitatea aerului, a fost generata de nerespectarea conditiilor de calitate a aerului impuse de legislatia europeana intr-o perioada anterioara actualului mandat.

Astfel, in Capitala, incepand cu anul 2007 s-au inregistrat in mod constant depasiri ale valorilor concentratiilor medii zilnice si anuale pentru pulberi in suspensie PM10, ceea ce inseamna ca sanctiunea ce poate fi aplicata Romaniei de catre Curtea de Justitie Europeana cuprinde perioada anterioara actualului mandat. (7 ani de neconformare respectiv intervalul 2007-2014).

Pana in anul 2015 s-a derulat Programul Integrat de Gestionare a Calitatii Aerului ale carui masuri nu au condus in mod eficient la reducerea poluarii din Capitala, inregistrandu-se in continuare depasiri pentru concentratiile de PM10.

Constienti de gravitatea acestei situatii, cu efecte directe asupra sanatatii populatiei, odata cu preluarea mandatului au fost concentrate eforturile pentru identificarea acelor masuri care sa actioneze in mod real asupra calitatii aerului, tinand cont in primul rand de dinamica traficului urban si de dezvoltarea economica si urbanistica a Bucurestiului.

Astfel, pentru a remedia aceasta situatie, pentru prima data in Bucuresti, specialistii Primariei Capitalei au elaborat Planul Integrat de Calitate a Aerului (PICA) - primul document strategic care cuprinde solutii reale pentru combaterea poluarii in Capitala.

PICA insumeaza de fapt efortul comun al tuturor celor ce raspund de traficului urban, de cresterea eficientei energetice, eliminarea surselor de poluare generate de activitatile de constructii precum si de imbunatatirea calitatii spatiilor verzi din Capitala.

Asa cum s-a mai comunicat public, PICA propune masuri pentru urmatorii cinci ani, in vederea incadrarii/mentinerii concentratiei poluantilor atmosferici in valorile limita/tinta, prevazute de legea 104/2011 si conformarea cu cerintele Uniunii Europene.

Astfel, pentru imbunatatirea calitatii aerului in Bucuresti actuala administratie a Primariei Capitalei a luat masuri concrete in mai multe domenii:

- modernizarea transportului public

- incurajarea mjloacelor de transport alternativ

- recuperarea spatiilor verzi (ex: s-au alocat fondurile bugetare necesare recuperarii parcului Verdi)

- ample controale care vizeaza disciplina in constructii, eliminarea depozitelor necontrolate de deseuri, igienizarea terenurilor virane etc. (pana in luna septembrie 2018, Politia Locala a efectuat peste 500 de controale pe santiere si au aplicat 391 de sanctiuni in valoare totala de peste 720.000 de lei).

Cu toate acestea, nu putem vorbi de o imbunatatire reala a traficului bucurestean, cu efecte imediate asupra calitatii aerului, fara contributia Ministerului Transporturilor privind demararea si finalizarea rutelor ocolitoare ale capitalei, respectiv Centura Bucurestiului si Autostrada de Sud, darea in folosinta a Magistralei 5 de metrou, ruta Valea Ialomitei - Eroilor 2 precum si demararea si finalizarea Magistralei 6, ruta 1 Mai – Otopeni.

Referitor la spatiul verde public din Capitala, acesta este gestionat deopotriva de Primaria Capitalei dar si de cele 6 Sectoare ale Capitalei, iar modalitatea prin care se poate actiona asupra calitatii aerului este aceea de a conserva, ameliora si extinde spatiile verzi, actiuni ce intra in responsabilitatea tuturor administratorilor domeniului public al Municipiului Bucuresti".