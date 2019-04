DNA o înasează din nou. Primar PSD, achitat de judecători

Primarul PSD al orașului Pascani, achitat

Judecătorii ieșeni au decis marți seară achitarea edilului-șef din Pașcani, Dumitru Pantazi, în dosarul în care fusese acuzat de abuz în serviciu de către procurorii DNA.

"Instanța achită pe inculpatul Pantazi Dumitru, sub aspectul săvârşirii infracţiunii de abuz în serviciu dacă funcționarul public a obținut pentru sine sau pentru altul un folos necuvenit, deoarece fapta nu este prevăzută de legea penală", au precizat magistrații.

În același dosar, magistrații au dispus condamnarea lui Vasile Bodnar la un an și o lună de închisoare, cu amânarea aplicării pedepsei, pentru fals în înscrisuri sub semnătură privată și complicitate la fals intelectual, Emilian Oneață a primit o pedeapsă de trei luni de închisoare, cu amânarea aplicării pedepsei, pentru uz de fals, cu amânare, în vreme ce Elena Serghiuță a fost condamnată la un an de închisoare, cu amânarea pedepsei, pentru fals intelectual.

În urmă cu mai bine de doi ani, procurorii anticorupție au decis trimiterea în judecată a inculpaților din acest dosar, scrie Realitatea de Iasi.

Pe lângă Dumitru Pantazi, procurorii i-au mai trimis în judecată pe Mircea Zuzan, secretar al Consiliului Local la data comiterii faptei, Ciprian Prisecaru, responsabil în domeniul amenajării teritoriului şi urbanismul din Primărie, dar şi pe Elena Serghiuţă, inspector în cadrul Serviciului de Urbanism şi Disciplina în Construcţii.

De asemenea, au mai fost deferiţi justiţiei şi omul de afaceri Emilian Oneaţă, administrator al SC Perla Neagră SRL, Vasile Bodnar, administrator al SC Fac Casa SRL, precum şi cele două firme.

Anchetatorii anticorupţie au precizat că, în anul 2011, Primăria Paşcani a derulat o licitaţie publică privind concesiunea unui teren de 15 metri pătraţi, ce a fost câştigată de SC Perla Neagră SRL. Patronul acesteia, Emilian Oneaţă, împreună cu Vasile Bodnar şi arhitectul Dorin Alexandru Curelaru, a depus la Primăria Paşcani o cerere pentru a obţine o autorizaţie de construire pentru un fast-food. În documentaţia depusă la Primărie se menţiona că terenul pe care avea să fie construit fast-food-ul ar fi avut o suprafaţă de 36 de metri pătraţi, aspect fals, spun anchetatorii.

„În perioada 16 iulie 2012 – 11 februarie 2013, inculpatul Pantazi Dumitru, în calitate de primar al municipiului Paşcani, împreună cu inculpaţii Zuzan Mircea şi Prisecaru Ovidiu Ciprian, în exercitarea atribuţiilor de serviciu, au semnat o autorizaţie de construire, în condiţiile în care nu exista acordul scris, dat în formă autentică, de către proprietarii unei clădiri învecinate (formă cerută de dispoziţiile actelor normative în vigoare şi prevăzută şi în certificatul de urbanism aferent emis de Primăria municipiului Paşcani). Autorizaţia de construire a fost întocmită de către inculpata Serghiuţă Elena, cunoscând neregulile de mai sus, document ce a fost ulterior introdus în circuitul de semnare", au subliniat cei de la DNA.

Oamenii legii au adăugat că aceeaşi Serghiuţă ar fi făcut menţiuni false în documentaţia tehnică aferentă autorizaţiei de construire, pe care ar fi antedatat-o.