Premierul Dăncilă îşi prezintă, luni, bilanţul la şase luni de guvernare

Premierul Viorica Dăncilă va prezenta, luni, un bilanţ la şase luni de guvernare, a anunţat, duminică seara, şeful PSD, Liviu Dragnea.

Dragnea a spus ca ministrii au obligatia de a prezenta masurile care au fost luate pe domeniile lor, spunand ca atat el, cat si premierul Viorica Dancila au "o oarecare mahnire" pentru ca membrii Guvernului nu isi fac timp sa comunice, macar o data pe saptamana, ceea ce s-a realizat.



Liderul PSD a afirmat ca nu au existat discutii cu liderul ALDE si cu premierul despre o eventuala remaniere, dar va exista o discutie despre "evaluarea actului de guvernare in sine".



"Maine, doamna premier va prezenta un fel de bilant al celor sase luni de guvernare. Nu va prezenta tot, dar va prezenta cele mai bune masuri adoptate si efectele, iar in perioada urmatoare fiecare ministru pe domeniul lui va prezenta aceste lucruri. Sper ca ministii in aceasta vara sa prezinte aceste lucruri, pentru ca e o oarecare mahnire si din partea mea, si a doamnei premier. Ministrii trebuie sa isi faca timp in fiecare zi ca macar o data pe saptamana sa prezinte ce s-a intamplat in domeniul respectiv. Trebuie sa comunice, e o obligatie sa spui ce ai facut pe baza increderii acordate de cetateni in decembrie 2016", a declarat Dragnea, la un post tv, scrie ziare.com.



El a sustinut ca nu exista ministru din acest Guvern care sa nu aiba ce sa comunice. "Nu exista domeniu in care sa nu se fi implementat o masura din programul de guvernare. Oamenii trebuie sa stie si cand gresesti si cand faci ceva bine", a afirmat Dragnea.