Povestea tulburătoare a fetiței care a dispărut, acum 20 de ani, din tren. Abia acum au găsit-o

Fata care a dispărut, în urmă cu 20 de ani, dintr-un tren, a fost găsită. Aceasta este povestea tinerei Yulia Gorina, o fată de o frumusețe rară, care a fost dată dispărută în timp ce se afla cu tatăl său vitreg. În tot acest timp, bărbatul a avut de înfruntat tot soiul de acuzații, de la răpire, la omor.

În 1999, în timp ce călătorea cu trenul, împreună cu tatăl său vitreg, Yulia Gorina, acum în vârstă de 24 de ani, a dispărut. Parcă se evaporase!



Nici până în acest moment nu se știe cum a fost posibil, dar fata, din Belarus, a ajuns tocmai în Ryazan, Rusia, trei săptămâni mai târziu. Călătorise nu mai puțin de 885 de km. Când au găsit-o, speriată și înfometată, i-a fost imposibil să spună cine este și de unde venea, așa că polițiștii nu au reușit să o identifice. N-au avut altă soluție decât să o dea spre adopție.







Acum, la 20 de ani de la tragica dispariție, a reușit să se întoarcă la familia sa. Minunea a fost posibilă după ce actualul prieten al Yuliei, Ilya Kryukov, i-a căutat povestea pe internet.



Nu mică i-a fost mirarea când a descoperit tot felul de fotografii cu copila și mai multe apeluri disperate ale părinților.



Ulterior, după ce și-a întâlnit părinții, au făsut și testul ADN. Rezultatul a confirmat bănuiala. Era fiica lui Viktor și a Lyudmilei Moiseenko. Acum, ajunși la 50 de ani, aceștia au mărturisit că n-au încetat s-o caute nicio clipă. Eforturile le-ar fi fost susținute și de poliția locală, dar, din nefericire, nu au avut niciun rezultat.



Mai mult, până în 2017, când au redeschis ancheta și i-au supus testului cu detectorul de miciuni, polițiștii i-au bănuit pe cei doi de crimă.



Și totuși, cum a ajuns copila în Rusia rămâne un mister. Yulia a povestit că și-a adus aminte, la un moment dat, că era undeva într-un tren, alături de doi oameni, un bărbat și o femeie. Polițiștii bănuiesc că fata ar fi fost răpită de cei doi și dusă departe.



"20 de ani înseamnă o viață de om, dar noi nu ne-am pierdut niciodată speranța. Am crezut tot timpul că fiica mea este în viață. Într-un final, ne-am regăsit", a povestit mama tinerei, pentru presa locală.



"Regăsirea a fost extrem de emoționantă. Nimeni nu putea să scoată o vorbă, am plâns de ne-am umflat, dar am fost bucuroși. Nu ne mai dădeam drumul din brațe. Mama nu-mi dădea drumul, m-a pus chiar să mă așez în poală, ca și cum aș fi fost încă o fetiță. Fetița ei. Am stat de vorbă până la 3 dimineața, apoi a trebuit să ne întoarcem în Rusia, unde ne aștepta fetița noastră", a spus Yulia.



Înainte de a pleca, însă, tânăra s-a plimbat cu tatăl său pe peronul stației de unde dispăruse. În tot acest timp, s-au ținut de mână, iar tatăl său a rugat-o să-l ierte.



După dispariția fetei, părinții au mers zile la rând în gară, au luat zeci de trenuri, în toate direcțiile, încercând să o găsească. Au căutat în casele din jur, chiar și în cele părăsite, în magazine, în clădiri abandonate, chiar și în fântâni.



"A fost extrem de dureros, în toți acești ani, să nu știm ce s-a întâmplat cu fetița. Nu știam ce să mai facem, cu cine să mai vorbim, unde să mai mergem și sub ce să o mai căutăm. Într-un final, ne-am mutat și din casă. Nu mai puteam să stăm între acei pereți, ni se părea tot timpul că o auzim cum aleargă prin casă și râde. Mai mult, detestam zona aceea și uram tot ce avea legătură cu gara aceea blestemată", a mai spus mama fetei, Lyudmila.