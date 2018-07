Ponta, reacție în cazul locuinței de serviciu ale lui Kovesi: Nu ne vizitam, cum făcea cu Dragnea

Fostul premier Victor Ponta a răspouns, pe Facebook, jurnalistei Sorina Matei susține că fostul procuror-șef al DNA, Laura Codruța Kovesi, ar fi beneficiat de locuință de serviciu, deși avea apartament proprietate personală.

”Sorina Matei a publicat niste informatii foarte adevarate despre locuintele folosite de Kovesi- foarte interesant! Dar .... De cate ori Kovesi are o problema Dragnea isi pune oamenii din presa sa distraga atentia cu o manipulare si sa o “spele” - asta credeti ca e obligatia lui in baza Protocolului pe care l-a semnat in 2014?”, scrie Ponta, pe Facebook.

Ca sa o apere pe Kovesi de aceste noi dezvaluiri ”prietenul” Dragnea a vorbit imediat cu jurnalistii pe care ii plateste el cel mai gras si i-a pus ”sa vina cu o minciuna că Guvernul Ponta a dat Ordonanta de Urgenta ca sa primeasca Kovesi casa”, susține fostul prim-ministru.

”Evident este o minciuna marca “Dragnea” prin care prostesc oamenii suficient de naivi sa ii mai creada :

1. Ordonanta de Urgenta 15/2013 a fost adoptata de Guvern in Martie 2013 (Kovesi era la Bruxelles atunci si nu sef la DNA/ oricum nu prevedea nimic legat de Seful DNA).

2. Sorina Matei explica foarte clar faptul ca la Camera Deputatilor a fost adoptat un amendament in luna iulie care a fost folosit (probabil ) catre DNA.

3. Locuintele de serviciu se repartizau si atunci si acum de RAPPS in baza legii - eu personal, desi aveam dreptul, nu am beneficiat niciodata de asa ceva / nu cunosc daca si unde a stat Kovesi deoarece nu ne vizitam neavand relatii apropiate (cum facea ea cu Dragnea).

Unii oameni sunt atat de naivi (sau orbiti de patima si ranchiuna) incat sunt gata sa se autodenunte pentru ceva ce nu au facut niciodata

Altii (consilierii de acum ai lui Dragnea) uita ca in 2013 vicepremier al Guvernului Ponta pe care il injura ei acum era... Liviu Dragnea!”, a mai scris Victor Ponta.