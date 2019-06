Ponta, semnal de alarmă: Mulţi părinți nu conştientizează importanţa sportului pentru copilul lor

Liderul PRO România, Victor Ponta, a vorbit, într-un interviu acordat Fanatik.ro, despre Legea sportului, dar și despre problemele care apar la nivel de școlarizare. Degeaba există săli și terenuri de sport, spune Ponta, dacă sunt ținute sub cheie și dacă, în multe cazuri, elevii sunt "scutiți" de la orele de educație fizică.

"Pot să iau proiectul Legii Sportului, din 2015 și să o iau de la capăt, să încerc să conving toată lumea. Dar eu nu cred că putem să trecem legea prin Parlament. Avem nevoie de un Guvern care să își asume răspunderea și îmi pare rău că nu am fost eu ăla care să fac asta la momentul potrivit. Nu va fi nimeni, azi, împotriva sportului și îmi asum faptul că vom avea rezultate peste 10 ani. M-ați întrebat când vrem să o facem. Depinde când ţintim să avem rezultate. O facem în 2019, o să avem rezultate în 2030… Nu există investiții în sport care să dea rezultate într-un an, peste noapte. Până la urmă, cele mai mari performanţe la fotbal le-am obținut după ce l-am împușcat pe Ceaușescu. Englezii bagă bani la fotbal de 20-25 de ani. Lumea râdea de ei: dați cele mai mari salarii, investiți şi nu câştigaţi nimic! Uite că azi au cel mai scump campionat și echipele lor au jucat anul ăsta finalele de Champions League și Europa League. Fiind interesați de rezultatele celor mari, nu s-au mai uitat la tineret și i-am bătut noi. Revenind, legea este, de fapt, un sistem. Îl construiești în câțiva ani și produce rezultate cam într-un deceniu", a spus Victor Ponta.



Pe de altă parte, Ponta a atras atenția asupra piedicilor care sunt puse sportului, la nivel de școlarizare.







"Cea mai mare luptă am avut-o cu problema asta, cu orele de sport. Am dus un mare război acolo. M-am luptat mult și nu am reușit să schimb destul. Este o problemă cu sindicatele. Cu cât ai mai multe ore de sport, trebuie să tai din orele altor profesori. Și te lovești de o rezistență acerbă. Problema cealaltă este în zona părinților. Care merg să scoată scutiri ca cei mici să nu facă sport, că își luxează glezna, că își sparg capul, lasă, să nu mai facă sport. Ce atâta sport? Mulţi părinţi nu conştientizează importanţa sportului pentru copilul lor, de mic. Aici este o dublă problemă. Există și dificultăţile cu infrastructura școlară. A făcut Adrian Năstase săli, am făcut eu terenuri. Toate stau sub cheie sau se închiriază pe bani. Ei nu deschid sala că îi costă curentul, căldura, nu are cine să supravegheze copiii… Așa, țin sala închisă și o închiriază la 14 oameni, care plătesc și vor să joace o oră, seara, de distracţie", a mai spus Ponta.



Citește continuarea AICI.