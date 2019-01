Ponta jubilează după ce a reușit s-o atragă pe Corina Crețu în partidul său

Liderul Pro România Victor Ponta salută decizia Corinei Crețu de a candida la alegerile europarlamentare din partea partidului său.

"Candidatii PRO Romania pentru Parlamentul European trebuie sa fie PROfesionisti , PRO Europa si PRO Dezvoltare si Progresul Romaniei!

Corina Cretu indeplineste cu siguranta aceste criterii: decizia de a candida din partea PRO Romania este o veste extraordinar de buna pentru cei care care cred in proiectul nostru ( si inca un mesaj de alarma pentru toti cei care au crezut si au votat PSD in speranta unei guvernari competente si social democrate ca in 2000-2004 si 2012 - 2015 - fiind acum rusinati si dezamagiti de o guvernare dezastruoasa si de directia imprimata de fostii PD isti si PRM isti care au pus mana pe Partid)!