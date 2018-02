Ponta: Dragnea ne-a presat pe toți s-o punem pe Kovesi la DNA, spunând că e prietena lui și-l ajută

Victor Ponta, postare pe Facebook

Noi dezvăluiri explozive făcute de fostul premier Victor Ponta despre vechiul amic de la șefia PSD, Liviu Dragnea.

Într-un comentariu făcut pe pagina sa de Facebook, ca răspuns la un comentariu primit la ultima postare, Victor Ponta dezvăluie că actualul lider al PSD a făcut presiuni pentru schimbarea lui Daniel Morar și numirea Codruței Kovesi, despre care Dragnea spune că "este "prietena lui" si il ajuta".

"Draga Dragos nu te mai lasa pacalit de mincinosii de la tv/ faptul ca nu au venit la referendum 50% nu este vina noastra a celor care am votat/ faptul ca Dragnea ne-a presat pe toti sa il schimbam pe Daniel Morar ( care ii facuse dosarul cu Referendumul) cu LC Kovesi spunand ce este "prietena lui" si il ajuta nu este doar vina noastra/ faptul ca am demisionat dupa "Colectiv" cand Dragnea se intelesese cu Iohannis sa imi retraga sprijinul politica ca sa il puna pe Vasile Dancu Premier nu are rost sa imi reprosezi mie!", a scris Ponta pe Facebook.