Ponta, dezvăluiri-bombă: Dragnea e prins de un grup de interese din Ungaria şi Israel

Liviu Dragnea face jocurile Moscovei şi e prins într-un grup de interese din Ungaria şi Israel. O spune Victor Ponta. Fostul premier face dezvăluiri incendiare şi despre relaţiile şefului PSD cu DNA şi cu firma Teldrum.

Dragnea e prins acum de o masinarie de un grup de interese si din Romania si din afara in special Israel, Ungaria

”E prins de un grup de oamnei care vor sa faca bani multi in Romania, e omul lor, l-au prins total, adica organizeza, platesc vizite in America, ii aduc consultantii, ii aduc asta cu Fondul Suveran de Investitii care trebuie sa ne ia tot, care l-au convins pe Dragnea o chestie incredibila - aia sa semnezi déjà ca tot gazul din Marea Neagra... el tot gazul din Marea Neagra il da la doua firme unguresti, care sunt, de fapt, Israel-Budapesta si or fi probabil si Moscova. Fluxul este asa: Israel - Budapesta - Moscova, cu centrul la Dragnea… veti vedea Fondul de Investitii Israel - Ungaria - Rusia”, a afirmat fostul premier.

Victor Ponta a mai făcut o declaraţie bombă. Fostul premier a spus că, în perioada în care Dragnea era vicepremier și ministru al Dezvoltării, i se pregătea un flagrant de către procurorii din DNA, pe dosarul Tel Drum.

”Noi știam faptul că Liviu Dragnea avea niște oameni în DNA. Liviu Dragnea avea o legătură cu Papici, procurorul de caz în Dosarul Referendumul. Dar înțelegerile lui Dragnea nu au contat, pentru că procurorii au vrut să-i organizeze flagrant în Ministerul Dezvoltării. În locul lui Dragnea au picat Vali Preda și un om din DNA. În 2013 vine Drgnea la mine și mi-a spus: băi, cred că ne-au mințit. I-a spus Papici că îl pune Kovesi să-l trimită în judecată. Eu i-am zis că parcă ne înțeleseserăm că nu mai facem dosare politice. Lui Liviu Dragnea i-au promis Coldea și Kovesi că nu îl vor trimite în judecată în Dosarul Referendumul. L-am luat pe Liviu Dragnea și am mers la Maior și la Coldea, eu mă dusesem să mă bat pentru Liviu Dragnea și le-am spus că nu accept sub nicio formă să se facă un dosar pe Referendum, că e incorect. Ei mi-au spus, stați că rezolvăm”, a mai declarat acesta.