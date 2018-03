Ponta, despre cum ajungi premier sau ministru: "A spus domnul Dragnea că eşti frumoasă"

Victor Ponta face o mărturisire inedită pe Facebook. Într-o postare în care se regăsesc şi greşeli de ortografie, Ponta spune că funcţiile de premier, ministru sau vicepreşedinte PSD se dau pe baza a trei crierii: dacă eşti din Teleorman sau ai dat contracte la Teldrum, dacă a spus Dragnea sa fii numit in functie sau dacă a spus domnul Dragnea ca “esti frumoasa”. Iată postarea lui Ponta, în care face referire la una dintre femeile care au fost angajate la DGSAPC Teleormna, dar de fapt, ele lucrau la PSD.

"Va rog sa cititi cu atentie aceste cuvinte chiar emotionante ale unui om aflat intr-o situatie dificila! Si ganditi-va cum am ajuns sa “teleormanizam” toata Romania multiplicand exponential aceste cazuri dranatice .

Este important sa cititi pentru ca ceea ce s-a intamplat timp de 15 ani in Teleorman se intampla de peste 1 an in Bucuresti si in toata tara - oamenii sunt cumparati cu functii de la stat pentru care nu au nicio calificare si pe care nici nu sunt in stare sa le exercite , criteriile de promovare nu au nicio legatura cu competenta, profesionalismul si onestitatea !