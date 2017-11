PNL, moțiune de cenzură împotriva Guvernului Tudose. Care sunt calculele. De câte voturi are nevoie

Liberalii au anunțat că vor depune moțiune de cenzură pentru a demite Guvernul, după ce Executivul a modificat Codul Fiscal prin OUG. Doar că PNL are o problemă în a strânge semnăturile: are nevoie de 117 semnături pentru a o depune și 233 pentru a trece. Asta în condițiile în care PNL are 98 de parlementari, dar vrea să strângă semnături și de la USR, unde sunt 43 de aleși.