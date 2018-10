PNL, condiții cruciale pentru a vota Legea Offshore

PNL condiţionează votarea Legii offshore de acceptarea în integralitate a cererii de reexaminare a preşedintelui Klaus Iohannis și de investirea profitului în proiecte pentru cetățeni.

PNL condiţionează votarea Legii offshore de acceptarea în integralitate a cererii de reexaminare a preşedintelui Klaus Iohannis, iar profitul rezultat din această afacere să fie folosit pentru finanţarea de proiecte pentru cetăţeni, a anunţat, miercuri, deputatul Lucian Bode, după întâlnirea liderilor grupurilor parlamentare cu reprezentanţii concesionarilor din zona offshore a zăcămintelor de petrol şi gaze.



"În primul rând, am prezentat şi investitorilor şi celor din majoritatea parlamentară care sunt condiţiile PNL, condiţii cumulate pentru a vota această lege. Sunt trei: unu, am spus că obligatoriu cererea de reexaminare a preşedintelui să fie acceptată în integralitatea ei, vorbim aici de predictibilitate, stabilitate, împărţirea beneficiilor şi, bineînţeles, vorbim despre renunţarea la acea idee în care actuala formă ar vira către un fond de investiţii profitul rezultat din această afacere (...), acestea sunt solicitările preşedintelui. A doua solicitare a noastră este legată de amendamentele Partidului Naţional Liberal care vizează modul în care vrem să distribuim ceea ce rezultă, profitul rezultat din această afacere către cetăţeni, prin extinderea reţelelor de distribuţie gaze naturale, către modernizarea centurilor şi către dezvoltarea industriei petrochimice. Cea de a treia solicitare a noastră este legată de transparenţa de care, din păcate, nu a dat dovadă actualul Guvern", a afirmat Bode.



El a spus că reprezentanţilor PNL nu le-au fost puse la dispoziţie niciun fel de date.



"Astăzi am auzit chiar în faţa noastră declaraţii că ministrul de Finanţe a prezentat domnului Vosganian, i-a prezentat liderului de la PSD sau cui i-a mai prezentat date şi simulări din care rezultă că România câştigă nu ştiu cât. Care date? Noi nu am văzut nici astăzi şi nici într-o întâlnire astfel de date, am solicitat şi la această întâlnire reprezentanţilor Guvernului să vină înaintea dezbaterilor din comisie să ne pună la dispoziţie aceste date pentru a putea să discutăm fiecare în grupurile noastre parlamentare, cu comisiile noastre de specialitate din interiorul partidelor, pentru a avea un punct de vedere foarte bine conturat. Nu au prezentat aceste date, au venit, în schimb, investitorii cu un draft, cu o propunere de amendare a ultimei variante, varianta retrimisă la comisii ultima dată de la Camera Deputaţilor", a susţinut Lucian Bode.



Potrivit acestuia, este inadmisibil că, după şase luni - opt luni de discuţii, "în care un singur om a avut acces la aceste informaţii, la aceste date", Guvernul refuză să pună la dispoziţia parlamentarilor date relevante pentru a putea lua o decizie.



"Noi astăzi aceste lucrurile le-am prezentat, ne-am exprimat nemulţumirea că nu au fost prezenţi ministrul de Finanţe, şeful ANRM, ministrul Dezvoltării pentru a da greutate acestei întâlniri. Cu toate acestea, vreau să spun şi două lucruri bune pe care le-am concluzionat după această întâlnire şi anume faptul că am demonstrat şi Puterea şi Opoziţia că dacă înţelegem că suntem în faţa unui proiect de ţară istoric pentru România putem să trecem peste toate disputele politice, să ne aşezăm la aceeaşi masă şi să luăm o decizie în interesul României. De asemenea, pot să spun încă un lucru pozitiv şi anume faptul că Dragnea a înţeles că nu mai poate de unul singur să ia decizii în ţara asta, Dragnea nu mai poate de unul singur să negocieze indiferent care sunt partenerii, are nevoie să lase Parlamentul şi parlamentarii să legifereze şi iată că, în final, a înţeles şi el că nu mai poate să ţină România în degetul mic", a afirmat Bode.



El a precizat că investitorii au insistat pe stabilitate. "Eu le-am adresat următoarea întrebare: vă rog să ne prezentaţi care sunt condiţiile negociabile din această lege. Răspunsul lor a fost unul general şi au insistat pe stabilitate. În condiţiile în care nu beneficiază de stabilitate fiscală, stabilitate legislativă, este clar că decizia, aşa am înţeles eu cel puţin, sugerată de către cei reprezentanţii asociaţiei prezenţi la această întâlnire, este una de a amâna cel puţin luarea unei decizii. Nu au concret că nu sunt de acord cu procentul de deductibilitate de 30% sau că sunt de acord cu 60%. Nu s-au avansat procente, noi vrem să vedem, să studiem materialul pus la dispoziţie de către ei şi posibil ca în acest material să existe răspunsul. (...) Înţelegând din ceea ce au spus ei, stabilitate pentru domniile lor este acea menţinere a redevenţelor la forma adoptată şi stabilită prin acordurile petroliere şi neintroducerea niciunei alte reglementări fiscale, asta înţeleg ei stabilitatea, eu personal nu înţeleg aşa", a adăugat deputatul PNL.



Întrebat dacă ar fi de acord ca statul şi investitorii să câştige jumătate-jumătate din exploatarea gazelor naturale din Marea Neagră, Bode a spus nu poate să exprime un punct de vedere cât timp nu ştie care sunt datele de intrare.



"Şi cum aş putea să fiu de acord cu ceea ce spune domnul Vosganian atunci când vedem că partenerul lor de coaliţie ne prezintă în ultima variantă, în discuţiile din comisie, următoarea repartizare: 37% statul român şi 47% investitori. Astăzi l-am auzit pe domnul Vosganian spunând jumătate-jumătate. În momentul în care vom vedea toate datele şi ne vor fi puse la dispoziţie datele de către Ministerul de Finanţe putea să spunem: da, suntem de acord cu această modalitate de împărţire", a explicat Bode.



El a subliniat că acordurile petroliere sunt de explorare, exploatare şi dezvoltare.



"Cine vorbeşte, am văzut chiar lideri politici importanţi, spunând, dacă deducem noi investiţiile, de ce nu sunt gazele ale noastre, sunt în mare eroare. Acordurile sunt de explorare, exploatare, dezvoltare, în momentul în care au semnat acele acorduri, Guvernul Tăriceanu a semnat acele acorduri, riscurile au fost asumate integral de către investitori, să fim cinstiţi cu acest aspect, statul român nu şi-a asumat niciun risc. În acest moment, noi spunem: după ce aţi investi 2 miliarde - 3 miliarde de euro în aceste explorări, exploatarea şi dezvoltarea trebuie să aibă precizări foarte, foarte clare, inclusiv cele legate de împărţirea riscurilor, pentru că acolo mai sunt riscuri de mediu, chiar riscuri geopolitice, pentru că nu suntem nici în Marea Nordului, nici în alte zone mai liniştite din punct de vedere geopolitic. Eu cred că o împărţire a riscurilor, dar şi o împărţire a profitului este cât se poate de bine-venită ca şi abordare", a mai spus Lucian Bode.



Comisiile pentru industrii, buget şi administraţie publică au dat, săptămâna trecută, raport la Legea offshore, însă dezbaterea din plenul Camerei Deputaţilor a fost amânată la solicitarea UDMR. Legea se află pentru a doua oară în dezbaterea Parlamentului, după ce preşedintele Klaus Iohannis a trimis-o pentru reexaminare.