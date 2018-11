DEZASTRUL BREXIT. Planul Theresei May se prăbușește. Demisii în serie din guvernul britanic - LIVE

Ministrul pentru Brexit din guvernul Theresei May, Dominic Raab, a demisionat, spunând că nu poate să sprijine acordul cu Uniunea Europeană, și aruncând astfel în aer planul premierului, care era și-așa destul de nesigur de sprijinul parlamentar. Alte demisii din guvern au urmat și se anunță o posibilă debarcare a lui May.

Planul pentru Brexit al premierului britanic Theresa May începe să se prăbușească, în lipsa sprijinului suficient din propriul partid. Urmăriți informațiile în timp real din Marea Britanie, pe Realitatea.net:

UPDATE: Liderul opoziției laburiste, Jeremy Corbyn, a cerut Theresei May să retragă planul pentru Brexit, despre care a susținut că nu reprezintă voința publicului și nu întrunește nici măcar sprijinul guvernului.



Corbyn a subliniat că parlamentarii nu pot susține un plan care a fost respins chiar de ministrul pentru Brexit.

UPDATE: Theresa May a apărat joi, în Parlament, planul pentru Brexit. Premierul a asigurat că libera circulație va înceta pentru todeauna în Marea Britanie și a îndemnat parlamentarii să îi susțină planul, spunând că alternativele ar fi ieșirea din UE fără un acord sau chiar renunțarea la Brexit.

Demisii în serie și o zi crucială

La câteva ore după ce May a anunțat că guvernul susține acest acord cu UE, ministrul pentru Brexit, Dominic Raab, a demisionat, invocând contrariul. Ceva mai devreme, un alt oficial al guvernului, secretarul de stat pentru Irlanda de Nord, Shailesh Vara, a demisionat din același motiv.



La puțin timp după Raab, secretarul pentru Muncă și Pensii, Esther McVey, și-a anunțat la rândul ei demisia. A urmat anunțul privind plecarea ministrului junior pentru Brexit, Suella Braverman.



Demisia lui Dominic Raab s-ar putea dovedi una fatală pentru actualul guvern, asta cu atât mai mult cu cât în urmă cu jumătate de an, precedentul ministru pentru Brexit, David Davis, a demisionat din exact același motiv: dezacord cu planul lui May.

Plecările din guvernul May sugerează că acordul obținut de premier are șanse mici să obțină sprijinul propriului partid în Parlament.



Surse din presa britanică vorbesc despre alte posibile demisii din guvern, dar și de o posibilă debarcare a lui May, printr-un vot de neîncredere.

Între timp, UE s-a declarat pregătită să organizeze summitul care ar parafa acordul. Preşedintele Consiliului European, Donald Tusk, a anunţat joi că summitul pentru oficializarea acordului privind ieşirea Marii Britanii din Uniunea Europeană, convenit miercuri seară, va avea loc la 25 noiembrie, informează agenţiile de presă internaţionale.

Televiziunea irlandeză RTE, care citează două surse guvernamentale, a anunţat că proiectul de acord prevede o "plasă de securitate" care ar urma să evite revenirea la o graniță fizică între Irlanda de Nord și republica Irlanda, potrivit Hotnews .

Acordul ar implicat menținerea întregii Mari Britanii în acordul vamal cu UE, și nu doar al Irlandei de Nord, cum propusese inițial Bruxelles-ul.

Seniorii conservatori care susţin ieşirea Marii Britanii din Uniunea Europeană sunt atât de supăraţi de forma proiectului tehnic încât au redactat o scrisoare către parlamentari din propriul partid, în care-i îndeamnă ca joi să susţină o moţiune de cenzură împotriva propriului premier, susţin surse politice citate de BBC. Situaţia este cu atât mai tensionată cu cât parlamentarii conservatorii fideli lui May nu mai au nici sprijinul Partidului Democratic Unionist.