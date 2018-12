Pericolele ascunse din decorațiunile de Crăciun

Globuri stralucitoare de-ti iau ochii, beteala, margele, instalatii in toate culorile pamantului si ne apucam de treaba. Insa in spatele acestor podoabe se pot ascunde adevarate pericole pentru copii!

Mirosul bradului care ne umple toata casa… Asteptarea cadourilor puse sub brad de Mosul… Bineinteles, nu inainte de obiceiul atat de indragit de noi toti: impodobitul bradului! Globuri stralucitoare de-ti iau ochii, beteala, margele, instalatii in toate culorile pamantului si ne apucam de treaba. Insa in spatele acestor podoabe se pot ascunde adevarate pericole pentru copii!, scrie Exquis.ro

Ornamentele foarte mici reprezinta un pericol de sufocare, pulberea care sclipeste poate duce la aparitia unor iritatii, alergii si asa mai departe. Iata cum o zi de sarbatoare se poate transforma intr-un cosmar pentru parinti, daca nu se acorda importanta riscurilor ascunse ale decoratiunilor de Craciun.

Riscurile instalatiilor de pom

Nimic nu este mai placut decat un brad de Craciun frumos impodobit si luminat. Din pacate insa, instalatiile de brad pot fi foarte periculoase in primul rand pentru ca ii atrag pe cei mici, si in al doilea rand pentru ca orice fir lasat neizolat ii poate electrocuta sau se pot strangula cu usurinta daca sunt lasati nesupravegheati.

Si tot instalatiile de pom care sunt acoperite cu plastic si fabricate in China contin plumb intr-o cantitate care variaza. De asemenea, plumbul poate fi prezent si in brazii artificiali.

Sclipiciul de pe ornamente, risc de iritatii

Sclipiciul multicolor de pe globuri, precum si de pe alte podoabe, care ne ramane de obicei pe maini nu este toxic, insa poate provoca iritatii daca cel mic duce mana la ochi.

Ornamentele pot fi realizate fie din sticla, fie din metal sau lemn, asa ca nu trebuie sa lasati podoabele la indemana copiilor.

De exemplu, spray-urile care imita zapada contin de obicei acetona si clorura de metilen, care ii poate afecta pe cei mici daca este inhalat. Pot aparea simptome precum greata, durerile de cap, varsaturile etc. Camera in care folositi acest spray trebuie sa fie foarte bine aerisita.

Nu utilizati lumanari de Craciun!

Cand ne referim la lumanari, nu ne referim doar la pericolul incendierii locuintei, ci si la substantele chimice pe care acestea le elibereaza, inclusiv benzenul, care poate duce la aparitia cancerului, mai ales in cazul lumanarilor parfumate care contin tot felul de uleiuri si care au fost legate de numeroase probleme hormonale. In principiu, un brad care nu este bine ancorat poate reprezenta o amenintare pentru orice copil.