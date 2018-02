Partea întunecată şi ascunsă din fiecare, în funcţie de zodie. Te recunoşti?

Fiecare om are o parte intunecata, pe care incearca sa o tina departe de ochii lumii din diverse motive. Cu toate acestea, sunt momente in care aceste caracteristici ies la suprafata, cu sau fara voia lui.

Iata care este partea intunecata ascunsa din fiecare, in functie de zodiac in care s-a nascut. Te recunosti?



Berbec



Esti lacom. Daca vrei lumea, lumea va fi a ta. Nu esti niciodata multumit si de fiecare data vrei mai mult si, uneori, chiar cu pretul nefericirii altora. Sunt momente in care ceilalti oameni sunt doar niste unelte aflate in slujba ta si nimic mai mult.



Taur



Trecutul este pentru tine ca o fantoma care te urmareste peste tot. Ai facut unele greseli si exista repercusiuni si azi. Sunt oameni care ti-au gresit si pe care nu ii poti nici ierta, nici uita. In cele din urma, insa, vei reusi sa te “aduni” si sa mergi mai departe.



Gemeni



Ai obiceiul de a fixa oamenii cu privirea si acestia “ingheata”. Poti face rau fara remuscari si esti chiar periculos daca esti provocat. Cei care te cunosc cu adevarat te trateaza si cu respect, dar mai mult cu teama. Cei care nu te cunosc vor afla pe propria piele cum esti.



