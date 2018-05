Care a fost reacţia Papei după ce a primit seminţele de ceapă de la Viorica Dăncilă

Papa Francisc a avut o remarcă după ce a primit în dar, de la premierul Viorica Dăncilă, seminţe de legume din România.

Potrivit agenţiei de presă Aci Stampa, agenţia de presă a Vaticanului, după ce Papa Francisc a primit în dar seminţe de legume, de la Viorica Dăncilă, acesta a spus, în spirit de glumă: "Totul este un meniu!"

Reamitim că Guvernul a anunţat, că după primirea în audienţă la Sanctitatea Sa Papa Francisc, premierul Viorica Dăncilă a oferit mai multe cadouri Suveranului Pontif, printre care un stilou personalizat - inscripţionat cu numele Papei Francisc – modelul Poenari Majestic Blackwood, confecţionat, manual, din lemn, în România, la atelierele din Suceava.

De asemenea, şeful Executivului a mai oferit Sanctităţii Sale seminţe de legume şi plante din soiuri tradiţionale româneşti şi un puiet de măr Florina, pe care Suveranul Pontif să le sădească în propria sa grădină din incinta Castelului Gandolfo, în care au fost sădite seminţe primite şi de la înalţi oficiali ai altor state", informează Biroul de presă al Executivului.

Seminţele de legume şi plante dăruite de premierul Viorica Dăncilă au fost obţinute la Staţiunea de Cercetare pentru Legumicultură Buzău. Acestea sunt de castravete amar Rodeo, castravete cu ţepi Tempus, ardei iute lung Decebal, tomate Buzău 1600, ceapă albă de Buzău, leuştean Topaz şi busuioc violet Serafim.

La rândul său, liderul de la Palatul Victoria a primit în dar de la Papa Francisc trei cărţi, o medalie din bronz oficială, dedicată celui de-al V-lea an al Pontificatului Sanctităţii Sale Papa Francisc şi o placă sculptată în bronz realizată de artistul Guido Veroi, exprimând un mesaj de pace, solidaritate şi justiţie socială. Papa Francisc va veni în România la începutul lui 2019, a confirmat, pentru Antena 3, premierul Viorica Dăncilă.

"Mi-a pus întrebări dacă în România oamenii au credinţă, dacă există înţelegere între ordocşi şi catolici şi i-am spus că da. M-a întrebat dacă am puterea să duc la sfârşit acest mandat. Am spus că da. Mi-a spus că la începutul anului viitor va veni în România (...) Am discutat despre faptul că sunt prima femeie prim-ministru în România, l-a bucurat acest lucru. M-a întrebat cum văd provocările din România", a declarat premierul Viorica Dăncilă, într-un interviu pentru Antena 3. Aceasta a mai precizat că discuţiile cu Papa Francisc au durat 45 de minute.