Papa Francisc, critici dure pentru omenire în mesajul de Crăciun

Papa Francisc a criticat ferm luni seara, în cadrul tradiţionalei slujbe din Ajun de Crăciun, "voracitatea consumeristă" a oamenilor, cerându-le să reflecteze asupra sensului spiritual al vieţii lor şi să împartă cu cei mai săraci, relatează AFP.

"Omul a devenit lacom şi vorace. A avea, a aduna bunuri pare a fi sensul vieţii pentru mulţi oameni", a spus liderul a 1,3 miliarde de catolici din întreaga lume, în faţa a aproximativ 10.000 de credincioşi adunaţi ca în fiecare an în Bazilica Sfântul Petru din Roma.



''O voracitate insaţiabilă traversează istoria omenirii până la paradoxurile de astăzi; unii se duc la banchete, în timp ce mulţi alţii nu au pâine pentru a trăi ", a spus Papa sub baldachinul realizat de Bernini, unde numai Suveranul Pontif este autorizat să oficieze liturghia.



''Trebuie să se depăşească culmea egoismului, nu trebuie să se alunece în prăpăstiile lumescului şi ale consumerismuluui'', a pledat Papa în cursul liturghiei din noaptea de Crăciun.



''Micul trup al Pruncului din Betleem este nou model de viaţă: să nu devorăm, nici să acaparăm, ci să împărţim şi să dăm'', a pledat Papa, reamintind că numele ''Betleem'' înseamnă ''casa pâinii''.



"Să ne întrebăm: chiar am nevoie de multe lucruri, de reţete complicate pentru a trăi? (...) Să ne întrebăm: "De Crăciun, îmi împart pâinea cu cel care nu are?", a întrebat Suveranul Pontif, conform agerpres.ro.