Șova, ministrul menținut în funcție de Iohannis: Nu mi-a cerut nimeni demisia!

,,Nu mi s-a cerut oficial demisia. Demisia poate fi o soluţie, dar oficial nu mi-a cerut-o nimeni. De asemenea, nu mi s-a reproşat activitatea de la minister'', spune Lucian Șova după ce Klaus Iohannis a refuzat să semneze decretul prin care urma să fie revocat din funcție. Conform deciziei CEx PSD, Lucian Șova urma să fie înlocuit la Ministerul Transporturilor de Lia Olguța Vasilescu.

” Deocamdată, eu îmi fac treaba aici. Cred că am căzut la mijloc. Știu însă că am deranjat cuiburi de viespi pe care nu le-a deranjat nimeni timp de 20 de ani. Nu sunt fericiţi nici antreprenorii care au de dat bani statului român pentru că am cerut să li se calculeze penalităţi pentru că au întârziat lucrările la autostrăzi, nu şi-au făcut treaba. Niciunul nu e fericit, dar pe şantiere se lucrează. De frică”, a declarat pentru Capital Lucian Șova.