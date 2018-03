OSCAR 2018, CÂȘTIGĂTORI. Blestemul actrițelor care au fost premiate de Academia americană de film

Sandra Bullock

OSCAR 2018, CÂȘTIGĂTORI. Potrivit mirror.co.uk, de la Sandra Bullock la Kate Winslet, cele mai multe actrițe premiate cu celebra statuetă au fost implicate în despărțiri și divorțuri la scurt timp după câștigarea Oscarului. Astfel că, putem vorbi despre un blestem în cazul celor care au dus statueta acasă.

OSCAR 2018, CÂȘTIGĂTORI. Blestemul Oscarului pare să le afecteze în special pe reprezentantele rolurilor feminine. Kate Winslet, Sandra Bullock, Julia Roberts, Charlize Theron, Gwyneth Paltrow, Halle Berry, Nicole Kidman, Helen Hunt și Reese Witherspoon sunt doar câteva nume sonore care, după câștigarea Oscarului, au avut parte de divorțuri, despărțiri sau au dezamăgit din punct de vedere cinematografic, fiind distribuite în filme demne de “Zmeura de Aur”.

OSCAR 2018, CÂȘTIGĂTORI. Blestemul Oscarului: din 266 de actrițe premiate, 159 au avut de suferit

Cea mai scurtă perioadă de la extaz la agonie a trăit-o celebra Sandra Bullock. În doar zece zile de la decernarea premiului pentru “Cea mai bună actriță”, Sandra a aflat că soțul Jesse James îi este infidel.



Nu e singura, din cele 266 de actrițe căsătorite nominalizate la Oscar, din 1936 până în prezent, nu mai puțin de 159 au divorțat din diverse motive, ceea ce înseamnă un procent de 60% din câștigatoare.



Studiile efectuate de Universitățile americane au descoperit că premiantele cu Oscar sunt de 1,68 de ori mai predispuse riscului să ajungă la divorț după ce au intrat în posesia statuetei, în comparație cu cele care au pierdut premiul cel mare.



OSCAR 2018, CÂȘTIGĂTORI. Sandra Bullock a primit Oscarul pentru “cea mai bună actriță” în filmul “The Blind Side”, în 2010, iar patru luni mai târziu era o femeie divorțată.





OSCAR 2018, CÂȘTIGĂTORI. Kate Winslet a câștigat premiul pentru “cea mai bună actrita” în 2009, pentru rolul principal jucat în peliculă “The Reader”, iar doi ani mai târziu a divorțat de partenerul ei de viața, Sam Mendez, cu care se căsătorise în 2003.







OSCAR 2018, CÂȘTIGĂTORI. Reese Witherspoon a fost desemnată “Cea mai bună actriță” din filmul “Walk The Line” la începutul lui 2006, iar la finele anului, opt luni mai târziu, Reese a încheiat mariajul cu actorul Ryan Phillippe, cu care are doi copii.







OSCAR 2018, CÂȘTIGĂTORI. Halle Berry, devenită prima femeie de culoare care câștiga titlul de “Cea mai bună actriță” pentru interpretarea din filmul “Moonster’s Ball”, în 2001, a divorțat patru ani mai târziu de “bucuria vieții ei”, Eric Benét. Motivul: infidelitatea bărbatului.





OSCAR 2018, CÂȘTIGĂTORI. Julia Roberts a fost premiată cu Oscar în anul 2001, cu prilejul celei de-a 73-a ediție a Galei Oscar, pentru rolul jucat în filmul “Erin Brockovich”. La nici trei luni de la premiere, Julia a devenit “fosta soție” a lui Benjamin Bratt, supranumit “Mr. Roberts”.





OSCAR 2018, CÂȘTIGĂTORI. Gwyneth Paltrow a câștigat Oscarul în anul 1999, pentru rolul din “Shakespeare În Love”, iar în timpul discursului actriță a confirmat că se întâlnește cu partenerul sau din film, Ben Affleck. Două luni mai târziu, relația lor era istorie.

„The Shape of Water” a primit cele mai multe nominalizări la Oscarurile de anul acesta. Regizat de Guillermo del Toro, filmul a primit 13 nominalizări, la o nominalizare distanță de recordul absolut.

Filmul spune o poveste de dragoste, iar protagoniștii se întâlnesc într-un laborator secret al guvernului american. Ea e o femeie de serviciu mută, el e o creatură amfibiană venerată de triburile amazoniene, dar acum ținută în captivitate.

Cu șanse mari la marele trofeu este privit și „Three Billboards Outside Ebbing, Missouri, dar și alte șapte pelicule. Acestea sunt „Get Out”, „Dunkirk”, „Darkest Hour”, „The Post”, „Call Me by Your Name”, „Lady Bird” și „Phantom Thread”