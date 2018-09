Organizarea referendumului pentru Olt odată cu cel pentru familie, contestată de PNL

Liberalii contestă organizarea referendumului pentru atribuirea denumirii de Olt - Romanaţi judeţului Olt în acelaşi timp cu referendumul pentru modificarea Constituţiei, în datele de 6 şi 7 octombrie.

Preşedintele PNL Olt, Liviu Voiculescu, a declarat că motivul nemulţumirii liberalilor este faptul că organizarea referendumului nu a fost adusă la cunoştinţa populaţiei, cu cel puţin 20 de zile înainte.

”6 si 7 octombrie 2018 au fost stabilite ca zile de desfasurare a referendumului pentru redefinirea familiei. La nivelul judetului Olt, prevederea Legii 3/2000 care precizeaza ca “obiectul si data desfasurarii unui referendum local se aduce la cunostinta populatiei cu cel putin 20 de zile inainte” a fost flagrant incalcata prin hotararea Consiliului Judetean 145/19.09.2018, data la care a fost aprobata desfasurarea referendumul local pentru zilele sus mentionate si care reduce termenul de 20 de zile la 16. Drept urmare, asa cum am adus public la cunostinta in conferinta de presa, filiala Olt a PNL a decis sa conteste decizia aprobata in Consiliul Judetean de majoritatea PSD“, a transmis Voiculescu.

