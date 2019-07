Orban: "Nu sunt omul care să zic că PSD e la pământ"

Liderul PNL, Ludovic Orban, consideră că nu se poate spune că "PSD e gata, la pământ", întrucât acest partid are guvernarea şi controlează administraţia.

"Noi ne pregătim pentru o strategie în care să ne luptăm cu PSD-ul", afirmă el, adăugând însă că nu are emoţii legat de faptul vreunul din actualii lideri ai PSD ar fi o ameninţare pentru Klaus Iohannis în cursa de la prezidenţiale.

"PSD-ul e astăzi în mare parte după chipul şi asemănarea lui Dragnea, pentru că mare parte dintre cei care sunt astăzi în poziţii publice, începând cu Dăncilă şi terminând cu Fifor sau Bădălău, sunt rezultatul deciziilor care au fost luate de Dragnea. Din cauza asta le e atât de dificil să desemneze un candidat la prezidenţiale, pentru că probabil sistemul în care Dragnea a făcut numiri să pună nişte oameni care niciodată să nu aibă leadership-ul, notorietatea, pregătirea necesară pentru a putea să fie un competitor pentru el", a spus Orban, marţi seară, la TVR.

Liderul PNL a spus că PSD şi coaliţia PSD-ALDE reprezintă adversarul politic al PNL.

"Nu sunt omul care să zic că PSD e gata, că PSD e la pământ. PSD are o structură administrativă, are puterea, are guvernarea, controlează administraţia şi trebuie tratat cu maximă seriozitate. Noi ne pregătim pentru o strategie în care să ne luptăm cu PSD-ul", a spus Orban.

Acesta a spus că nu are emoţii legate de faptul că vreunul dintre actualii lideri ai PSD ar putea reprezenta o ameninţare pentru Klaus Iohannis la alegerile prezidenţiale.

Ludovic Orban a afirmat, întrebat fiind dacă PNL a cerut sprijinul USR şi PLUS pentru Klaus Iohannis: "Ce să le spunem dacă ei au spus din capul locului: noi ne punem candidat?".