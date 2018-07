De la 20:00, rezultatele finale ale votului. Hoandră îi dă replica lui Orban

Cel mai slab președinte al PNL este Ludovic Orban. Cel puțin asta relevă un sondaj lansat de realitatea.NET. Liderul liberalilor l-a atacat pe Octavian Hoandră, moderatorul emisiunii ”Realitatea Românească”, în care au fost prezentate, sâmbătă, rezultatele parţiale ale acestui vot. Realizatorul TV îi va răspunde președintelui PNL în această seară, la ora 20:00, cu ocazia prezentării rezultatelor finale ale aceluiaşi sondaj.

”Sondajele de opinie sunt făcute de case de sondare de opinie. De regulă ele trebuie să fie sondaje profesioniste asumate și care să dea rezultate care să fie conforme de regulă cu exercițiul electoral. Ceea ce a fost prezentat aseară nu este nicidecum un sondaj ci este pur și simplu o încercare de a exprima o poziție personală a moderatorului emisiunii bazată pe o făcătură. În ceea ce mă privește știu foarte bine cine sunt știu care e percepția... Președintele care a fost ales cu cel mai mare scor la un congres de 5.000 de oameni, 80% din membrii PNL care au fost la congres. Sunt un președinte care am pus în practică din momentul alegerii până astăzi, de un an de zile, cu extrem de multă hotărâre și determinare strategia care a fost adoptată la congres. rezultatele se văd în modul în care comunică partidul cu cetățenii. Rezultatele se văd în coerența și hotărârea și determinarea cu care PNL s-a opus tentativelor PSD de afectare a intereselor generale ale cetățenilor României. De asemenea, rezultatele activității mele și a echipei de conducere se văd în scorul partidului. Un președinte și o conducere a partidului care reușește să crească scorul partidului într-un an de zile cu aproape zece procente este o conducere bună. Pe de altă parte, aprecierea unor președinți ai partidului nu se face diferențiat. Eu sunt președinte în funcție, încă nu mi-am încheiat mandatul. Ceilalți care au fost președinți au fost prețeinți, și-au încheiat mandatul. Cum poate fi comparat un președinte care nu și-a încheiat mandatul cu președinți care și-au încheiat mandatul?

Domnul Hoandră a avut față de mine o atitudine constant ostilă din niște motive pe care nu le înțeleg personal”, a declarat Ludovic Orban.

Voturile exprimate până acum de cititorii realitatea.NET arată că actualul lider al Partidului Național Liberal a avut din iunie anul trecut și până în prezent cea mai slabă prestație de până acum la șefia partidului.

Orban e urmat de actualul lider ALDE, Călin Popescu Tăriceanu, cel care a fost președinte al PNL în perioada 2 octombrie 2004 - 20 martie 2009. Iar pe locul trei, în opinia celor chestionați asupra celui mai dezastruos lider PNL, se află Raluca Turcan.