Orban: Firea se comportă ca un vânător de vrăjitoare

Preşedintele PNL, Ludovic Orban, a criticat duminică activitatea primarului general al Capitalei Gabriela Firea şi a apreciat că aceasta se comportă ca "un vânător de vrăjitoare", căutând vinovaţi "pentru faptul că nu a fost în stare să facă nimic".

"În ce zi credeţi că şi-a găsit Gabriela Vrânceanu Firea Pandele Dragnea să facă pe Facebook aşa, un soi de postare privind raportul de activitate? Cam subţirel, aşa. Culmea e că raportul de activitate se referă la ce va face în următorii doi ani, pentru că nu are ce spune despre ceea ce a făcut în ultimii doi ani. Astăzi, când PNL are conferinţa organizaţiei municipale PNL Bucureşti. Se pare că doamna Firea nu prea doarme liniştită de când PNL a redevenit ceea ce trebuie să fie şi anume partidul de opoziţie cel mai puternic în Bucureşti, singura alternativa viabilă la harababura, amatorismul şi risipa care se întâmplă în Bucureşti de doi ani. Dragnea le-a cerut totul românilor, bucureştenilor şi a primit totul. PSD, de doi ani, are totul - primari de sectoare, primar general al Capitalei şi Guvernul. Dragnea şi Firea au primit totul. Ce au dat înapoi către bucureşteni? Nimic! (...) Doamna Firea se comportă ca un vânător de vrăjitoare. Ea căută vinovaţi pentru faptul că nu a fost în stare să facă nimic', a afirmat duminică Ludovic Orban la Conferinţa filialei PNL Bucureşti.



El a menţionat că Firea nu a reuşit să pună în funcţiune sistemul de management al traficului, pentru care au fost alocată suma de 56 de milioane de euro.



"Doamna Firea, în postarea de pe Facebook, spune ca a alocat 56 de milioane de euro pentru managementul traficului, pentru semafoare inteligente, pentru fluidizarea traficului, dar eu pot să spun o nerealizare care e penibilă şi ruşinoasă pentru orice primar general în funcţie. Ea nu a reuşit să pună în funcţiune nici măcar sistemul de management al traficului, care a fost realizat în anii 2007-2008. La ora actuală toate investiţiile în semafoare inteligente, în centrul de management al traficului, nu funcţionează", a adăugat Orban.

Sursa: agerpres.ro