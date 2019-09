Orban a insistat să dezmintă declarațiile lui Rareș Bogdan: "Nu există!"

Ludovic Orban îl contrează pe Reareș Bogdan pe tema șefei Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, despre care liderul liberal are doar cuvinte de laudă. El ține, astfel, să-l contrazică pe colegul său, care a spus despre șefa CE că este o plagiatoare.

Întrebat despre moțiunea de cenzură, Ludovic Orban a spus că, până la moțiune, vrea să mai facă o precizare. Declarația sa a venit în contextul în care europarlamentarul PNL Rareș Bogdan a spus, la B1 TV, în aceeași emisiune, cu o seară în urmă, că Ursula von der Leyen e o plagiatoare și că ”nu vom vota altceva decât ne dictează conștiința și decât ne dictează informările”.

”PNL este membru PPE. Este un membru apreciat, respectat și un membru cu influențe la nivelul PPE, care este dreapta europeană și PPE a propus candidatul la președinția Comisiei Europene, în persoana Ursulei von der Leyen, PNL a susținut-o cu toată forța, am salutat alegerea sa și a reprezentat o victorie votul din PE. Am fost implicați cu toate resursele. Președintele Klaus Iohannis a avut un rol foarte extrem de important în întoarcerea deciziei inițiale, care-l propunerea pe Timmermans de la Socialiști președintele CE. Ursula von der Leyen are o carieră remarcabilă și noi am considerat că pregătirea și mai ales moralitatea sa sunt fără cusur” a fost precizarea lui Ludovic Orban pe care a ținut s-o facă.

Problema de etică, acum patru ani, spune Orban

Întrebat despre acuzațiile de plagiat despre care vorbea Rareș Bogdan, președintele PNL a răspuns: ”Nu există articole sau investigație în presa germană, din ceea ce știm noi. Posibilul plagiat a fost discutat în urmă cu mai mult de patru ani. A fost tranșat de universitatea unde și-a luat doctoratul. Consiliul de etică a analizat teza de doctorat și i-a menținut doctoratul, deși erau unele paragrafe care erau considerate a fi luate fără ghilimele”.