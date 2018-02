Oraşul din România care nu mai are niciun loc de înmormântare liber: "Ne vedem obligaţi să..."

În ultimii 24 de ani nu s-a mai construit niciun cimitir în municipiul Giurgiu şi primăria nu mai are terenuri care să îndeplinească condiţiile legale pentru a fi construit un cimitir nou sau extins un cimitir existent, motiv pentru care la avizierul Primăriei municipiului Giurgiu există anunţul că în cimitirele din oraş nu mai există locuri de veci.

"În ultimii 24 de ani nu s-a mai construit niciun cimitir, ultimul construit, cimitirul Sfântul Gheorghe de pe şoseaua Bălănoaiei, a fost construit cu 3.400 de locuri cu posibilitatea de extindere, dar, datorită faptului că terenurile din jur s-au dat fie Penitenciarului care este construit acolo, fie celor care erau îndreptăţiţi să primească pământ şi au construit pe el, nu mai putem să-l extindem", a declarat, pentru Agerpres, primarul municipiului Giurgiu, Nicolae Barbu.

El spune că în municipiul Giurgiu există trei cimitire - Cimitirul Smârda cu 12 mii de locuri, Cimitirul Haralambie cu aproape 12 mii de locuri şi cimitirul Sfântul Gheorghe cu 3.400 de locuri.

"Am început să extindem cimitirul Haralambie şi am primit aviz negativ de la mediu pentru că se apropie prea mult de zona locuită. Cimitirul Sfântul Gheorghe v-am spus că nu se mai poate extinde, terenurile din jurul acestuia fiind ale unor proprietari. Am mai câştigat aproximativ o sută de locuri în cimitirul Smârda prin amenajarea malului dinspre strada Unirii, dar le ţinem pentru situaţii de urgenţă, Primăria nu mai are spaţiu care să întrunească condiţiile să amenajăm un nou cimitir, nu mai are teren. Am luat legătura cu cimitirele din jurul Giurgiului, de la comunele din jurul oraşului unde ar mai fi locuri, dar şi acolo fiecare comunitate îşi ţine locurile de veci pentru comunitatea respectivă", a completat Nicolae Barbu.

El spune că în municipiu este în vigoare o hotărâre a Consiliului Local Municipal Giurgiu aprobată în urmă cu aproximativ zece ani prin care se interzice societăţii care administrează cimitirele să concesioneze locurile de veci în lipsa unui certificat de deces, deşi până acum "foarte mulţi le-au concesionat şi le ţin nefolosite".

"Suntem în situaţia de a pune în aplicare legea care spune că dacă în trei ani nu îţi plăteşti taxele, nu îţi îngrijeşti mormântul, acesta intră în circuitul civil şi îl putem da la alţii, deci în caz de solicitări de locuri de veci intrăm, identificăm, facem procedura, luăm locurile de veci care sunt abandonate, uitate şi le dăm celor care au nevoie. Nu am refuzat pe nimeni, un răspuns pe care îl spun multora, un pic în stil glumeţ: nu rămâne nimeni neînmormântat, fără loc de veci", a încheiat Nicolae Barbu.