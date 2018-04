Ora 19:00, anunţ de maximă importanţă de la Facebook pentru ulilizatori

Facebook a recunoscut că a șters mesaje trimise pe Messenger de Mark Zuckerberg. Scandalul continuă

Vreţi să aflaţi dacă Facebook a transmis datele dumneavoastră către Cambridge Analytica? Reţeaua de socializare s-a actualizat pentru a permite acest lucru. Luni, de la ora 19:00, ora României, Facebook începe să trimită notificări către utilizatorii ce ar fi putut fi potenţiale victime ale firmei de consulltanţă Cambride Analytica, care le-ar fi sustras şi folosit fraudulos datele persoanle pentru manipulare în scopuri politice.

Atunci când vor instala update-ul, utilizatorii afectaţi vor primi un mesaj automat. "Am blocat site-ul 'This is your digital Life", pe care unul dintre prietenii dumneavoastră s-a logat prin Facebook. Am făcut acest lucru pentru că este posibil ca site-ul să fi folosit inadecvat o parte dintre informaţiile dumneavoastră de Facebook, transmiţându-le unei companii numite Cambridge Analytica".

Cu ajutorul link-ului, utilizatorii pot şterge aplicaţiile respective, pentru a preveni astfel sustragerea altor date.

Pentru cei neafectaţi, mesajul va fi "Puteţi accesa oricând secţiunea Apps and Websites, din Setări, pentru a verifica aplicaţiile şi site-urile pentru care aţi folosit Facebook la logare".

Comisia Europeană a anunţat că datele a 2,7 de milioane de utilizatori europeni ai Facebook au fost accesate ilegal de compania de consultanţă britanică Cambridge Analytica.

Cambridge Analytica este în centrul unui scandal uriaş, pornit din Marea Britanie, dar ale cărei ramificiaţii au ajuns în Statele Unite. Compania a folosit datele a circa 87 de milioane de utilizatori Faceebook pentru a-i manipula electoral în timpul alegerilor prezidenţiale din Statele Unite, din 2016 şi la referendumul pentru ieşirea Marii Britanii din UE, aşa-numitul Brexit.