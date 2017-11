Opoziţia s-a unit. PNL şi USR vor depune moţiune de cenzură împotriva Guvernului

Liderul deputaților PNL, Raluca Turcan, a anunțat marți că liberalii vor iniția împreună cu parlamentarii USR moțiunea de cenzură împotriva Guvernului.

"Am decis să inițiem împreună această moțiune de cenzură și, de asemenea, să ne adresăm celorlalte formațiuni de opoziție să susțină această moțiune de cenzură. Este în interesul românilor să scăpăm de această guvernare falimentară", a declarat Raluca Turcan, la Parlament, după întâlnirea cu reprezentanții USR.

Ea a arătat că negocierile privind susținerea moțiunii de cenzură vor continua marți cu reprezentanții UDMR, urmând ca miercuri să se încerce stabilirea de întâlniri cu PMP, cu reprezentanții minorităților naționale și cu parlamentarii neafiliați.

"Această moțiune este un gest de responsabilitate și oricine spune că este inutilă și că nu își atinge scopul greșește profund, pentru că România prosperă trebuie să fie o Românie democratică, în care Opoziția, atunci când sesizează derapaje uriașe ale celor de la guvernare, are ca instrument o moțiune de cenzură, ori această guvernare a ratat în mai puțin de un an de zile orice promisiune din campania electorală și din programul de guvernare, mai mult decât atât și-a dat jos propriul Guvern. Este dispusă oricând, așa cum am văzut, să își zboare și al doilea Guvern", a adăugat Turcan, care a afirmat că parlamentarii ar trebui să aibă un gest responsabil și anume să voteze moțiunea de cenzură.

La rândul său, liderul senatorilor PNL, Iulian Dumitrescu, a spus că se așteaptă să existe câțiva parlamentari social-democrați care să înțeleagă faptul că "românii vor să scape de Guvernul PSD — Dragnea".

Președintele USR, Dan Barna, a precizat că formațiunea sa și Partidul Național Liberal lucrează la un text comun al moțiunii de cenzură. "Susținem această moțiune de cenzură. (...) Timp de un an de zile această guvernare coruptă și toxică nu a făcut altceva decât să încerce să strâmbe legile României, pentru că în situația aceasta suntem și am văzut mesajul cetățenilor, pentru a rezolva probleme punctuale, probleme de clică ale actualei majorități PSD — ALDE și atunci o moțiune de cenzură este în mod evident instrumentul democratic și instrumentul parlamentar pe care îl avem la dispoziție și pe care îl susținem cu toată tăria pentru a oferi cetățenilor alternativa unei guvernări normale care să se refere la ceea ce înseamnă guvernarea unui stat", a declarat Dan Barna.