OMV Petrom, prejudiciu URIAȘ. Banii nu au fost recuperați

OMV Petrom ar fi prejudiciat statul român cu 7 miliarde de lei, potrivit controalelor făcute de Curtea de Conturi. Banii, însă, nu au fost recuperați din 2015 până în prezent, a spus, joi, președintele Blocului Național Sindical (BNS) Dumitru Costin, în cadrul Comisiei Parlamentare de anchetă prind activitatea ANRE.

El a precizat jurnaliștilor că este vorba despre nereguli depistate de Curtea de Conturi, că a sesizat Corpul de Control al premierului pe această temă și că a prezentat Comisiei de anchetă un document în acest sens, potrivit unui articol publicat pe Flux24.ro.



„Aș prefera să nu dezvoltăm acest subiect. Am fost audiat în Comisie și am prezentat acel document. Sunt în măsură să mai aduc și alte documente Comisiei, dar înainte de toate este un subiect care trebuie tratat de această comisie de investigație. Din acest motiv am insistat să fie prezente și alte persoane demne de tot respectul, care pot completa cu documente, cu informații și cifre lucrurile pe care eu le-am spus acum. În plus, pot să vă informez că am primit o confirmare scrisă de la șeful Corpului de Control al primului-ministru. Înainte de a ajunge în comisie, am sesizat cu ceva vreme în urmă primului-ministru și șeful Corpului de Control al primului-ministru și am cerut o intervenție în vederea clarificării acestei spețe. Discutăm de o sumă foarte mare. Este vorba despre niște investigații făcute de Curtea de Conturi pe activitatea economică a unui agent economic care are și o participație a statului român și a identificat niște cifre care sunt în neregulă pe baza evaluărilor”, a susținut Costin.



El a adăugat că, din informațiile sale, din 2015 până în prezent, aceste sume de bani, care ar fi trebuit să fie venituri la bugetul de stat, nu au fost recuperate.