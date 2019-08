OMOR la Psihiatrie: 4 morți. Ministrul Sănătății a trimis Corpul de Control la Spitalul Săpoca

OMOR la Psihiatrie. Ministrul Sănătății a trimis Corpul de Control la Spitalul Săpoca

Ministrul Sănătăţii, Sorina Pintea, a trimis Corpul de Control la Spitalul de Psihiatrie Săpoca, din Buzău, unde un pacient a ucis 4 persoane, tot pacienți, și rănit alți 9.

Din informațiile primite de Ministerul Sănătații de la Centrul Operativ pentru Situații de Urgență și de la conducerea Spitalului, în jurul orei 3:30, în această dimineață, unul dintre pacienții internați în secția de Psihiatrie acuți, aflat în salonul cu regim normal, a luat un stativ de perfuzii și a lovit în zona capului pacienții din salonul său și din unul dintre cele alăturate, unde erau internate femei.



În urma agresiunii, au fost 13 victime: 4 pacienți au decedat (3 au decedat pe loc, iar unul după ce a fost transportat la UPU Spitalul Județean Buzău), 3 pacienți sunt răniți cu traumatisme cranio-cerebrale majore și 6 pacienți au traumatisme cranio-cerebrale/ faciale minore.







În prezent, dintre pacienții care au fost răniți, 3 pacienți (doi bărbați și o femeie) cu traumatisme craniene severe se află internați la UPU Spitalul Județean Buzău. Unul dintre bărbați va fi transportat la Spitalul de Urgență Floreasca București, ceilalți rămânând internați deocamdată la Buzău. Cei 6 pacienți care au traumatisme craniene minore și faciale vor rămâne deocamdată în UPU Buzău, informează ministrul.



În tura din noaptea trecută, in pavilionul in care s- a intamplat tragedia au fost un medic și 7 asistenți , 3 infirmiere și 2 muncitori pentru supraveghere bolnavi psihici periculoși. Managerul unității medicale a declarat că agresorul era internat pentru probleme cu alcoolul și a lovit victimele fără ca acestea să apuce să ceară ajutor. Ultima victimă care a fost rănită s-a trezit și a reușit să alerteze personalul medical.



"Am cerut o verificare amănunțită și rapidă Corpului de Control. Dacă este neglijență, vom acționa în consecință", a declarat Sorina Pintea, ministrul Sănătății.