Colonel de contrainformaţii: Armata s-a implicat în alegerile din 2009, în favoarea lui Băsescu

Doru Paraschiv, fost colonel de contrainformaţii în cadrul Mapn, a dezvăluit, în comisia de anchetă a alegerilor din 2009, că Armata, prin Direcţia generală de informaţii a Apărării, s-a implicat în alegeri, de partea lui Traian Băsescu. În cadrul instituţiei s-a format un "comitet special" pentru realegerea lui Băsescu. Comitetul era condus de amiralul Gheorghe Marin.

Întrebat dacă are informații despre întâlnirea din casa lui Gabriel Oprea din seara turului al doilea de scrutin, Paraschiv a spus că a aflat "ulterior câte ceva".El a declarat că Gabriel Oprea "s-a implicat total" în alegerile prezidențiale din 2009, cu scopul de a-l ajuta pe Traian Băsescu să câștige.

"Domnul Oprea s-a implicat total, din toate punctele de vedere. De acolo (din Ministerul Apărării — n.r.) noi am aflat mult mai devreme decât alții că ministrul Apărării va fi domnul Oprea, care, la momentul când am aflat treaba asta, încă se juca cu PSD: e — nu e independent sau supărat pe cineva de acolo. Fiind ministru în funcție (Gabriel Oprea — n.r. ) am văzut ce înseamnă pe pielea mea. Mi s-a transmis printr-o persoană, care mă cunoștea și pe mine și pe domnul Oprea, că spune-i lui Paraschiv că este pe lista mea scurtă neagră. Urmarea — am fost executat mișelește și ajutat atunci să îmi fie cât mai rău, spre dezastru. Am fost și evacuat silit din casă", a adăugat fostul ofițer.

Acesta a mai spus că au fost supravegheate "foarte multe" persoane fără mandat înaintea turului I al alegerilor prezidențiale din 2009.

"Un alt aspect ilegal și foarte grav a fost una din misiunile generalului Hăpău Marian, atunci ca șef al Direcției Contrainformații. În cadrul structurilor proprii de contrainformații aveam și acea diviziune a muncii specifică ce se ocupa cu supravegherile și o să vă spun decât despre supravegherile tehnice. Înaintea turului I, deci foarte mult s-a lucrat înaintea turului I, s-a continuat și între tururi, dar cel mai mult s-a lucrat înaintea turului I, au fost supravegheate foarte multe persoane fără mandat. Între turul I și turul II nu a mai trebuit să fie volumul de muncă atât de mare, pentru că știau despre ce e vorba acolo. Trebuie să vă închipuiți că și atunci când ai mandat, din punct de vedere tehnic, cineva efectuează acea supraveghere tehnică. Trebuie să vă imaginați că ceea ce faci cu mandat, ca și lucrător în munca asta specifică, poți să faci și fără mandat. Sunt urme. Un profesionist cu ușurință poate demonstra treaba asta. Tehnica lasă urme", a afirmat Paraschiv, la audierea în Comisia parlamentară de anchetă privind alegerile prezidențiale din 2009.

Ce alte declaraţii s-au mai făcut în comisie

Fostul angajat SRI, Daniel Dragomir, a susţinut, luni, că prezenţa fostului ministru al Apărării, Gabriel Oprea, la întâlnirile „semioficiale” desfăşurate în sediile SRI era de notorietate, întâlniri la care participau şi magistraţi sau politicieni. „Au existat foarte multe astfel de întâlniri. Era la nivelul evidenţei şi notorietăţii, nu eram doar eu, erau zeci de ofiţeri din serviciu care cunoşteau despre aceste persoane şi despre alte persoane care au participat la aceste întâlniri”, a spus Dragomir, întrebat despre întâlnirile care avea loc la sediul SRI, în cadrul audierii sale de către Comisia parlamentară de anchetă a alegerilor prezidenţiale din 2009.

Era la nivelul evidenţei şi notorietăţii, nu eram doar eu, erau zeci de ofiţeri din serviciu care cunoşteau despre aceste persoane şi despre alte persoane care au participat la aceste întâlniri”, a spus Dragomir, întrebat despre întâlnirile care avea loc la sediul SRI, în cadrul audierii sale de către Comisia parlamentară de anchetă a alegerilor prezidenţiale din 2009. El a precizat că aceste întâlniri aveau un caracter „semioficial”, iar printre participanţi se numărau membri din cadrul Parchetului, din cadrul instanţelor judecătoreşti, din cadrul altor servicii de informaţii, dar şi oameni politici, ocazional.

„Întâlnirile semioficiale sunt întâlnirile pe care domniile lor le considerau aşa, în sediii ale serviciului, deci într-un sediu oficial, dar cele discutate acolo nu ştiu dacă au stat tot timpul sub umbrela Constituţiei, pentru că la acele întâlniri au fost discutate şi lucruri care au ieşit din matca constituţională”, a spus Dragomir, definind întâlnirile „semioficiale”. Întrebat dacă Ponta sau Oprea participau la aceste întâlniri, Dragomir a spus:

„Prezenţa ministrului Apărării, a domnului Oprea, era de notorietate”. El a spus că nu a auzit ca la astfel de întâlniri să fi participat şi Dragnea. „Despre domnul Dragnea nu pot să vă spun, că nu ştiu. Eu nu am participat niciodată la vreo întâlnire la care să fi fost prezent domnul Dragnea. Eu nu am auzit ca Liviu Dragnea să fi fost prezent la vreo astfel de întâlnire”, a spus Dragomir.