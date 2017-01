Oferta zilei Vola.ro. Reduceri la vacanțe în Stockholm

Agenția online de turism Vola.ro anunță oferte la vacanțe în Stockholm. Iată câteva dintre cele mai bune oferte în aceasta perioadă.

Agenția online de turism Vola.ro anunță reduceri la city break-uri Stockholm. Sunt pachete care sunt reduse și cu 35%. Întreaga ofertă o găsiți AICI.

Cu o reducere de 35% puteți alege un pachet la Hotel Best Western Capital. Hotelul este situat la aproximativ 7 kilometri de centrul orasului. Turistii pot incepe ziua savurand un mic dejun consistent la hotel, inainte de a porni sa se plimbe prin oras.

Receptia este deschisa nonstop, iar personalul poate oferi informatii utile in legatura cu principalele obiective turistice din Stockholm. Oaspetii pot comunica cu usurinta cu cei dragi, intrucat serviciul de internet wireless este disponibil si in camere, si in zonele publice. Oferta o găsiți - AICI.

Ce trebuie neapărat să vedeți în Stockholm, potrivit Vola.ro

Gamla Stan sau orasul vechi este unul dintre cele mai mari si bine conservate centre medievale din Europa, si una dintre cele mai de seama atractii ale orasului Stockholm. Aici se regasesc numeroase biserici si muzee, incluzand Catedrala Nationala Stockholm si Muzeul Nobel. Cea mai importanta atractie a orasului vechi este Palatul Royal, unul dintre cele mai mari palate din Europa.

Palatul Drottningholm ofera vizitatorilor ocazia de a experimenta un mediu istoric la cele mai inalte standarde. Acesta este cel mai bine conservat Palat Regal din Suedia, ce dateaza din secolul al XVII-lea ca resedinta a familiei regale, in zilele noastre face parte din Patrimoniul istoric.

Muzeul Nobel ofera vizitatorilor informatii referitoare la ideile fabuloase care au schimbat lumea, precum si despre laureatii la premiul Nobel. Vizitatorii vor putea beneficia de tururi ghidate, filme, reastaurante si magazine in cadrul muzeului.

Primul parc urban national din lume, Parcul Royal National este un adevarat plaman verde, ce se intinde atat in interiorul orasului, cat si in imprejurimile sale, invecinandu-se cu padurile adiacente din jurul orasului, oferind o bogatie exceptionala de specii de plante si animale.

Mai multe detalii și alte oferte de vacanțe în Stockholm găsiți - AICI.