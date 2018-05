Oana Roman, veste cruntă. Vedeta luptă cu o boală necruţătoare

Oana Roman, 41 de ani, a povestit că a trecut printr-o depresie care i-a adus mari dezavantaje în viaţă.

Vedeta a făcut această mărturisire în cadrul unei campanii de la postul Pro TV. Depresia Oanei a început să-și facă simțită prezenta atunci când aceasta nu a mai beneficat de atenția părinților ei, care erau persoane foarte ocupate, tatăl ei, Petre Roman, ajungând chiar prim-ministrul României, în 1989, potrivit click.ro.

"Când tata a pierdut alegerile, mi-am dat seama că eu nu am prieteni. (…) M-am trezit singură... Un an de zile nu am ieşit din casă, nu munceam, nu socializam, nu ieşeam cu nimeni, nu voiam să ştiu de nimeni, am început să merg la terapie”, a mai declarat Oana, amintindu-și de momentul în care s-a despărțit de fostul ei partener de viață, Cornel Păsat. Aceasta a declarat că se simțea ca o legumă, nemaiputând să întreprindă nici activități normale cum ar fi condusul mașinii. „Ajunsesem atât de rău încât eu făceam 50 de atacuri de panica pe zi. Nu mai puteam să conduc pentru că eu dădeam din atac de panică în atac de panică permanent. Nu mai puteam să respir, eram efectiv dărâmată”, a povestit Oana Roman.