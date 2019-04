O româncă, croitoreasa Reginei Angliei(Galerie foto)

La 44 de ani, o băcăuancă are toată lumea la picioare. A plecat din România pentru a se afirma în străinătate. Și a reușit. În Anglia a devenit o croitorează apreciată, ajungând să lucreze pentru Regină și pentru vedete de la Hollywood.

Ea este Claudia Florian, născută în Comănești, unde a terminat Școala Gimnazială “Liviu Rebreanu” și de la 14 ani visa să devină o croitoreasă cunoscută în toată lumea. Și-a clădit pas cu pas drumul spre succes, deşi de multe ori i-a fost greu.

“În anul 2007, soţul meu s-a hotărât să plece în Anglia. Nu îşi mai găsea locul în ţară, iar eu nu am vrut să mai stăm departe unul de altul. Multe familii s-au despărţit şi au divorţat din cauza distanţei, iar eu nu îmi doream asta. Aşa că am decis să plecăm împreună. Începutul a fost foarte greu, pentru că nu ştiam să vorbesc limba engleză. Am început să fac muncă de jos. De la o croitoreasă cunoscută în România, ajunsesem să fac curăţenie. Am făcut asta o perioadă, până m-am hotărât că e momentul să îmi urmez visul, acela de a deveni croitoreasă”, spune Claudia.

După ce a căutat de lucru prin toate magazinele, în 2013 Claudia a primit o ofertă la compania de haine şi accesorii de lux “Ralph and Russo”. A mers cu prezentări de modă în Qatar, Dubai , Arabia Saudită, Italia, Franţa şi Monaco. Devenise în scurt timp una din cele mai bune croitorese ale companiei.Cariera Claudiei s-a schimbat radical după o întâlnire cu asistenta personală a Elisabetei, Regina Angliei.

