O eroare gravă s-a strecurat în OUG 14 de azi. Judecătorul Cristi Dănileţ spune cum se poate corecta

Cabinetul Grindeanu

O eroare cu caracter neconstituţional s-a strecurat în OUG 14 de azi, chiar Ordonanţa care abrogă celebra OUG13. Judecătorul Cristi Dănileţ spune cum se poate corecta această "greşeală".

Guvernul Grindeanu a introdus în ordonanța de abrogare adoptată astăzi, nr. 14/2017, un detaliu tehnic, greu de observat, dar care aruncă în aer actul normativ și deschide ușa revenirii în forță la OUG 13, spun experţii în aspecte juridice.

Judecătorul Cristi Dănileţ spune cum se poate corecta această "greşeală":

"Am o soluție pentru greșeala apărută în OUG nr. 14/2017. Astfel, art. 71 din Legea 24/2017 spune: (1) În cazul în care după publicarea actului normativ se descoperă erori materiale în cuprinsul său, se procedează la publicarea unei note cuprinzând rectificările necesare. (2) Se interzice modificarea prevederilor unor acte normative prin recurgerea la operaţiunea de rectificare, care trebuie limitată numai la erorile materiale. (3) Rectificarea se face la cererea organului emitent, cu avizul Consiliului Legislativ.

Așadar, eu cred că se poate face o RECTIFICARE de către Guvern pentru a se îndrepta greșeala, și anume:

"Se rectifică conținutul art II pct 1 din OUG nr 14/2017, care va avea următorul conținut: „1. Alineatul (5) al articolului 25 se modifica si va avea urmatorul cuprins: (5) In caz de achitare a inculpatului sau de incetare a procesului penal, in baza art. 16 alin. (1) lit. b) teza intai, lit. e), f) - cu exceptia prescriptiei, i) si j), in caz de incetare a procesului penal ca urmare a retragerii plangerii prealabile, precum si in cazul prevazut de art. 486 alin. (2), instanta lasa nesolutionata actiunea civila", spune Cristi Dănileţ.

Cristi Dănileţ spune că vestea bună a zilei de azi este că întreg textul vechii Ordonanţe este abrogat de noua Ordonanţă şi astfel se revine la situaţia dinaintea zilei de 1 februarie.