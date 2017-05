O altfel de închisoare. Deținuții, ajutați să uite de droguri. Se întâmplă în România

Supraaglomerare, mizerie şi lipsa tratamentului medical. Sunt câteva dintre cuvintele pe care le auzim, zi de zi, despre penitenciarele din ţara noastră. Există, însă, câteva locuri în care lucrurile stau altfel. În România sunt trei centre în care deţinuţii sunt sprijiniţi să treacă peste probleme şi să se reintegreze în societate. Unul dintre ele este la Penitenciarul Rahova. A fost creat special pentru dependenţii de droguri de mare risc. O echipă Realitatea TV a intrat în spatele gratiilor, pentru a ne arăta cum este viaţa celor care au înţeles că au nevoie de ajutor.

Până acum doi ani, Liviu avea o viaţă obişnuită. O alegere greşită l-a transformat în dependent de droguri, iar de aici până la închisoare nu a mai fost decât un pas.

”Sunt economist, afaceri internationale. Am lucrat doi ani ca bancher, ca agent de asigurari. Am avut un viciu, cannabisul, care m-a adus aici. Am vazut reactia familiei si ce se intampla in jurul meu si m-a pus asa cu picioarele pe pamant. O palma de la realitate”, a declarat un deținut.

Şi-a pierdut libertatea, dar şi-a recuperat viaţa, cu ajutorul ”COMUNITĂŢII”. De fapt, aşa se numeşte secţia din penitenciarul Rahova, care a devenit a doua casă pentru el şi alţi 22 de colegi.

”Am ramas placut surprins de ce e aici, toti colegii sunt ok. Incepem la 6:30 cel tarziu, ne ocupam de curatenie, ne autogospodarim. Ajuta, avem diverse intalniri, seminarii, vorbim deschis despre anumite chestii”, a mai povestit el.

Deţinuţii intră de bună voie în secţia specială. Nu li se dau medicamente, însă, pentru a rezista, au nevoie de multă voinţă.

”In aceasta comunitate intră detinuti care au avut probleme cu consumul de droguri, droguri de mare risc, abuz medicamentuos sau substituente cu metadina”, a explicat purtătorul de cuvânt al Penitenciarului Rahova, Gabriela Livadariu.

Răzvan este unul dintre ”veterani". Face parte din ,,Comunitate" de peste un an şi mai are două luni până când ar putea ieşi din penitenciar. Acum, rolul său e să îi ajute pe alţii, aşa cum şi lui i-a fost întinsă o mână.

”Daca nu fumam deveneam nervos. Încerc sa repar greseala fata de familie, fata de sotie si fata de copii. Locul de munca sa il reiau, vreau sa fac nunta, sa incerc sa imi iau o casa, sa fiu un om cum trebuie sa fiu”, a povestit un alt deținut.

Aşa că a învăţat să aibă răbdare şi să creadă în el. Ca şi ceilalţi, a putut folosi sala de sport, spălătoria şi bucătăria.

”Am invatat aici in penitenciar sa gatesc. Ciorbe, sosuri, spaghete. Daca e ziua mea la curatenie in departament, eu fac curatenie in dep. Dupa care avem intalnirea de dimineata. vine masa, diferite activitati, afara iesim la fotbal, tenis, mai fac sport. Totul se face prin terapie, daca si tu ca om vrei sa faci o schimbare si iti doresti, comunitatea te poate ajuta. Ai reusit sa treci peste momentul in care sa simti nevoia drogurilor? Da! Nu mai am nicio problema. Nu, sa spun ca am momente in cand ma gandesc la ele. Sunt schimbat, simt asta”, a mărturisit un alt deținut.

Deţinuţii au chiar şi o capelă a lor, unde se reculeg şi au parte de linişte.

Responsabilizare, familie şi munca. Sunt cateva dintre cuvitnele cheie ale acestui spatiu care isi propune sa ii invete pe oameni ca ei sunt cei care isi decid viitorul. Cu alte cuvinte, daca le va fi sau nu bine va tine de ceea ce ei invata sa faca aici.

Secţia de terapie a fost deschisă în 2011. Autorităţile au fost ajutate de norvegieni. Cu preţul unui apartament de trei camere din centrul Capitalei, a fost schimbată soarta a aproape două sute de oameni.

”Prin această comunitate s-au perindat cam 180 de persoane. Din cele 180, numai 10 au revenit in penitenciar si au reluat consumul de droguri in afara. A fost vorba cam de 80.000 euro la nivelul anului 2011 investiti in aceasta sectie de catre norvegieni. Noi am venit cu forta de munca, specialisti, si impreuna am reusit sa realizam acest spatiu”, a afirmat directorul Penitenciarului Rahova, Alexandru Darie.

Într-o astfel de secţie au acces doar deţinuţii care au regim de detenţie deschis şi semideschis.

”Daca intalnim un detinut care are regim inchis, pe el cum il ajutam? El nu are acces acolo, el intra intr-un altfel de program de terapie medicamentoasa. Exista acel program de substitutie cu metadona”, a mai precizat acesta.

Conducerea Penitenciarului Rahova spune că, în viitor, ar putea apărea o nouă secţie, de data aceasta pentru dependenţii de alcool.