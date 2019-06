Noul consilier economic al premierului:”PSD e brânză bună în burduf de câine”

Premierul Viorica Dăncilă l-a eliberat astăzi din funcția de consilier pe probleme economice pe Darius Vâlcov și l-a numit pe Remus Borza. Acesta a făcut primele declarații în calitate de consilier într-o intervenție telefonică la Realitatea TV, unde a declarat, cât se poate de sincer că Fondul de Investiții, proiectul de suflet al lui Liviu Dragnea, că fondul de investiții e pradă pentru rechini și lasa loc pentru interpretări.

Remus Borza a declarat că săptămâna trecută a acceptat propunerea de a deveni consilier onorific și că persoana care l-a convins să adere la PSD a fost Marcel Ciolacu. „Au fost două discuții, una joi mai lungă, cu Viorica Dăncilă, în care am discutat despre cum răspunde guvernul nevoilor, nevoia de transparență, dialog și comunicare, chestiuni despre fiscalitate, ți că suntem campioni la evaziune fiscală”.

Ce planuri are Remus Borza pentru redresarea economiei, mai ales că deficitul bugetar a crescut cu aproape 90% în primele patru luni din 2019.

„Trebuie să combatem mai ferm evaziunea fiscală și corupția, în general. Sunt multe discuții în mediul bancar, în zona pensiilor private, legate de OUG 114 modificată prin OUG 19. Sunt așteptări pe zona ride sharing. Guvernul trebuie să se replieze, ăsta e cuvântul de ordine: transparență, dialog, încredere, o mai bună comunicare. PSD e brânza bună în burduf de câine. Am insistat pe promovarea valorii, pe politizarea companiilor de stat. Cuvântul cheie e relansarea investițiilor sacrificate în ultimii ani. Guvernul are obligația să găsească soluții și strategii nu doar 7 milioane de români.”, a mai spus Borza.

Cum puteți influențați reluarea investitiilor?

Cu fondurile nu suntem în situația de a investi în astfel de vehicule. România e campioana deficitelor bugetare pe cont curent și nu ai cu ce să capitalizezi, resurse nu mai avem. Eu am scris acum un an că fondul de investiții e pradă pentru rechini, lasa loc pentru interpretări. Anul asta o să atingem 17 miiarde euro, aproape producția de gaze de anul viitor vorbim de 20 de miliarde de metri cubi. Industria am pierdut-o pe drum. Cât despre prețul carburantului. Remus Borza consideră că e bine, pentru că e mai mic cu 10% decât la nivel european. „Dragii mei, eu vă dau un exemplu: În urmă cu șase ani vorbeam de un maxim istoric al prețului bariliului. Nu e vina guvernelor de lăcomia procesatorilor, acum un baril e la preț dublu. Nivelul redevențelor e mai mic la nivel mondial, vorbim de o rezervă de 200 de miliarde de metri cubi”, conchide proaspăt-numitul consilier guvernamental.

Consilier cu un cazier curat

Cazierul meu e curat, e public, am fost condamnat la un an cu suspendare, dar de atunci am zero. Am fost condamnat pe nedrept de Înalta Curtea de Casație, după ce am fost achitat la Curtea de Apel București. ÎCCJ nu m-a întrebat nici cum mă cheamă. Referitor la subierctul Hidroelectrica, unde am luptat cu băieții deștepți, am recuperat 70.000 de euro de la Hidroelectrica, iar hotărârea n-am luat-o eu, a fost aprobată de adunarea creditorilor”, a încheiat Remus Borza.