Noi imagini cu Liviu Dragnea şi "statul paralel"

Victor Ponta a prezentat luni seară, la B1TV, noi imagini cu Liviu Dragnea şi fosta conducere a SRI.

Victor Ponta a prezentat, luni seara, noi imagini care arată relația dintre Liviu Dragnea și cei pe care îi numește acum drept dușmanii săi din "statul paralel": fosta conducere a SRI formată din George Maior și Florian Coldea.

Victor Ponta a publicat duminică seara pe Facebook o fotografie în care Dragnea și Maior apar îmbrățișați. Postarea a fost scrisă chiar în timp ce liderul PSD vorbea, la Antena 3, despre faptul că ambasadorul "încă se crede directorul SRI".

În fotografie cel care luptă astăzi cu "statul paralel" apare în poză cu fostul șef al SRI, iar în spatele lor, așezată pe o canapea, pare să fie fostul procuror șef al DNA, Laura Codruța Kovesi.

"Da , stimati romani - Liviu Dragnea lupta de mult cu Maior, cu Kovesi , cu Statul Paralel , cu Soros - bla bla/ din interior lupta cu ei ! Minciuni ridicole pentru cei care inca mai vor sa se lase prostiti!

Ah - da / si Liviu Dragnea este cel mai bun exemplu de familie traditionala - nu e asa?

Adevarul este ca Liviu Dragnea lupta doar ca sa isi ascunda banii de la Teldrum si Farmavet , sa scape de raspundere penala si sa isi promoveze propriul interes !!!

Romania, resursele sale naturale, Parlamentul, Guvernul sau PSD sunt simple instrumente pentru propasirea lui Dragnea si a familiei sale!

Sper sa il intrebe Razvan Dumitrescu in direct in emisiune / daca nu are timp ii rog pe curajosii din CEX ul PSD si pe cei care isi rup camasa de pe ei la televizor pt "Dl Presedinte Dragnea" sa il intrebe cat de tare lupta el cu George Maior si cu Kovesi in anii trecuti!

Trebuie sa terminam definitiv cu aceasta minciuna si ipocrizie care isi bate joc de bunul nostru simt dar si de viitorul nostru! Eu am aceasta datorie!", a scris Ponta pe Facebook.