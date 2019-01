Ce mesaj a fost proiectat pe clădirea Bibliotecii Universitare, joi seara. Nervi în PSD

Mesaj incomod pentru PSD

FOTO: Inquam Photos / Octav Ganea

Un mesaj acid la adresa PSD a fost proiectat, joi seara, pe clădirea Bibliotecii Centrale Universitare, în timpul mitingului pro-UE din fața Ateneului Român

Mesajul proiectat pe clădirea de lângă Ateneul Român: "We want Eu. PSD wants Russia" (Noi vrem UE. PSD vrea Rusia)

Un protest anti-guvernamental și pro-UE, organizat de mai multe organizații civice, a avut loc, joi seara, la Ateneul Român, locul unde s-a dat startul oficial al președinției României la Consiliul UE.

Momentul istoric a fost marcat printr-o ceremonie și un concert la care au participat cei mai importanți lideri din instituțiile UE, președintele și premierul României.

În stradă, s-au aflat câteva sute de români care au scandat mesaje pro-europene și anti-PSD.