Negocieri intense pentru căderea Guvernului. "Minoritatea supărată din PSD", călcâiul lui Ahile

Motiunea de cenzura, tot mai aproape

Parlamentarii USR și PNL încearcă să convingă cât mai mulți aleși din arcul guvernamental să voteze o eventuală moțiune de cenzură care urmează să fie depusă în perioada următoare împotriva Guvernului Dăncilă.

Un număr de până în 42 de parlamentari din arcul guvernamental și-ar fi manifestat, în cadrul discuțiilor cu opoziția, adversitatea față de conducerea lui Liviu Dragnea și ar putea fi convinși să voteze o moțiune de cenzură, potrivit lui Ionel Dancă, purtătorul de cuvânt al PNL.

"Sunt negocieri în desfășurare, după cum știți, președintele PNL a avut o întâlnire cu ceilalți lideri din opoziție pentru evaluarea situației actuale și modul în care poate fi zdruncinată această majoritate. Din păcate, situația juridică a liderului ALDE, Călin Popescu Tăriceanu a diminuat șansele de dislocare a unor parlamentari din coaliția majoritară, în sensul în care Călin Popescu Tăriceanu și parlamentarii ALDE în acest moment sunt la mâna lui Liviu Dragnea", a spus oficialul PNL.

Acesta este de părere totuși că un număr considerabil de parlamentari ai PSD, între 30 și 42, ar putea să voteze moțiunea de cenzură.

Președintele USR, Dan Barna, a declarat la Realitatea TV, că este important ca "minoritatea supărată din PSD" să fie suficient de hotărâtă pentru a vota moțiunea de cenzură.

"Discutăm individual cu toţi deputaţii şi senatorii, pentru a obţine o masă suficientă pentru votarea moțiunii. Am discutat şi cu Kelemen Hunor, atitudinea sa este una precaută, dar e evident pentru toţi că e un Guvern cu care nu putem să preluăm preşedinţia UE", a spus Barna.

Potrivit liderului USR, în perioada următoare se va vedea dacă există cifrele ca moțiunea de cenzură să fie depusă.

"Dacă moţiunea va pica în mod ridicol, nu va fi un semn de încurajare pentru nimeni. Am mai trecut prin moţiuni depuse la impresia artistică, ca apoi să cadă la 100 de voturi diferență. Nu am avut o negociere cu Tăriceanu, din punctul meu de vedere este la fel de responsabil ca şi Dragnea, este binomul care a îngropat România în ultimul an", a declarat Dan Barna la Realitatea TV.

În cazul în care moțiunea va trece, rolul lui Iohannis devine foarte important, arată șeful USR.

"Trebuie căutat un premier magic care să întrunească mai multe condiţii, să fie acceptat și de majoritatea din Parl şi să fie acceptat și de Iohannis. Soluţia reală din punctul nostru de vedere sunt alegerile anticipate, la care s-ar putea ajunge dacă preşedintele va propune un premier non-PSD care nu va atrage majoritatea parlamentară. Doar așa putem ieși din capcana majorității toxice care distruge statul de drept şi ne scoate din Europa", a explicat Dan Barna.