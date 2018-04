Mulţi o consideră o buruiană, însă această plantă are efecte miraculoase. Iată cum trebuie folosită!

Desi ai crede ca este vorba despre o planta nefolositoare, iarba grasa (Portulaca oleracea) are o multime de beneficii! Ea creste in aproape orice gradina si este de cele mai multe ori considerata a fi o buruiana care trebuie smulsa si aruncata. Te va surprinde faptul ca in unele regiuni ea este cultivata strict pentru consum, datorita proprietatilor sale miraculoase.

Aceasta planta cu frunze carnoase si uneori flori galbene are nevoie de un climat arid pentru a se dezvolta. Semintele de iarba grasa raman pe pamant timp de 40 de ani, motiv pentru care aceasta este considerata o cultura naturala. Desi multa lume hraneste porcii cu ea sau pur si simplu o arunca, in unele tari ea este destinata consumului uman pentru ca aduce beneficii nemaipomenite sistemului imunitar.

Iarba grasa are un continut foarte bogat in acizi grasi omega 3, care au un rol esential in prevenirea bolilor cardiovasculare. Se spune ca unele uleiuri de peste din comert ar avea o cantitate mai mica de omega 3 decat aceasta planta. Pe langa asta, continutul ridicat de vitamina A contribuie la o vedere mai buna, dar si la prevenirea anumitor tipuri de cancer. Vitamina A poate combate efectele nocive ale radicalilor liberi, alaturi de alti nutrienti importanti prezenti in aceasta planta, precum vitamina C, complexul de vitamine B si minerale precum calciu, fier sau magneziu.

Cum consumi iarba grasa? Pur si simplu o adaugi in salate si sandwich-uri. Nivelul tau de energie va creste considerabil pentru ca ea contine si foarte multe proteine. Daca o descoperi si in gradina ta, culege-o cu grija si foloseste-o in stare cruda fara teama. Vei avea parte de numeroase beneficii extraordinare!

