Motivul uimitor pentru care cei care suferă de diabet trebuie să mănânce acest fruct

Mango este unul dintre fructele exotice populare, însă prea puțin consumat și apreciat pentru proprietățile sale. Mai este numit 'fructul fericirii' datorită numeroaselor vitamine pe carele conține, dar și datorită cantității de magneziu, ce scade nivelul stresului. Află ce proprietăți vindecătoare are fructul mango:

Bogat în vitamine și minerale

În țările din zonele continentale și temperat-continentale se mănâncă merele pentru o sănătate de fier, același lucruse poate spune despre mango, în țările tropicale. Mango este un super-fruct ce conține multă Vitamina E, vitaminele C, B6, K și multe minerale precum potasiu, magneziu,seleniu, fosfor, zinc și fier, mulți aminoacizi și numeroși antioxidanți.

Proprietățile și beneficiile pentru sănătate ale fructului mango

Datorită conținutului bogat de nutrienți, vitamine și minerale necesare organismului, fructul mango poate fi un tratament sănătos pentru numeroase afecțiuni:

Scade colesterolul, protejează sistemul cardio-vascular, este un puternic antioxidant, așadar menține tinerețea pielii, este bun în curele de detoxificare și are un puternic efect împotriva stresului. Fructul consumat verde este un tratament împotriva scorbutului (verde are de două ori mai multă vitamina C decât copt).

De asemenea, fructul încă necopt este folosit în tratarea problemelor digestive – indigestie, dizenterie – și menține sănătatea ficatului, stimulând totodată activitatea bilei.

Mâncat copt, mango are efecte diuretice și laxative, așadar este în special bun pentru cei care suferă de constipație cronică. Și coaja de mango are proprietăți vindecătoare, fiind bogată în vitamine și poate fi un tonic pentru întreg organismul – însă consumul cojii fructului nu este indicat, pentru că poate provoca reacții alergice persoanelor sensibile și chiar iritații sau intoxicații alimentare.

Fructul mai poate fi folosit în curele de slăbire, pentru că este bogat în fibre și enzime ce stimulează metabolismul. Un fruct întreg, copt, conține în jur de 130-135 de calorii.

Fructul mango mai este recomandat persoanelor în vârstă, deoarece întărește sistemul imunitar și reduce riscul formării calculilor renali.

Deși un fruct mango copt conține aproximativ 31 de grame de fructoză (zahăr), are un indice glicemic mic, ceea ce înseamnă că nu va crește glicemia brusc după consum.