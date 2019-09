Momente de panică. Premierul Benjamin Netanyahu, evacuat din cauza unor tiruri cu rachete

Canalul public israelian Kan 11 a difuzat imagini în care membri ai serviciului de securitate al lui Benjamin Netanyahu se apropie de el în timp ce vorbea de la tribună.

Unul dintre ei i-a şoptit la ureche, după care prim-ministrul a făcut cu mâna un gest de rămas bun şi a părăsit clădirea.

Într-un scurt comunicat, armata israeliană a informat că două rachete trase dinspre enclava palestiniană au fost interceptate de sistemul de apărare aeriană al Israelului, Iron Dome.

Armata a precizat că sirenele au sunat în apropiere de Ashkelon şi la Ashdod, fără să ofere mai multe detalii, conform Agerpres.

Evacuarea premierului Benjamin Netanyahu a avut loc la mai puţin de trei ore după ce a promis să anexeze o parte strategică din Cisiordania ocupată dacă va câştiga alegerile legislative din 17 septembrie.

"Îmi anunţ intenţia de a aplica, într-un viitor guvern, suveranitatea Israelului asupra Văii Iordanului şi a părţii de nord a Mării Moarte", a declarat prim-ministrul în cadrul unei conferinţe de presă de la Ramat Gan, din apropiere de Tel Aviv.

WATCH: Benjamin Netanyahu was rushed off the stage during a campaign rally after 2 rockets were fired from the Gaza Strip.



