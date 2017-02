Mister dezlegat în cazul piesei de avion descoperită pe plaja din Mamaia

Componenta aeronautică recuperată luna trecută de echipa pirotehnică a ISU Dobrogea, de pe plaja din Mamaia, a fost catalogată de experții Centrului de Investigații și Analiză pentru Siguranța Aviației Civile - CIAS drept un motor de rachetă (rocket booster).

Surse interne au relevat că în urma determinărilor făcute la fața locului, specialiștii în inginerie aerospațială au constatat că obiectul metalic construit din tablă de aluminiu îmbinată cu nituri, recuperat din nisipul plajei Mamaia, de la limita apei, cu greutatea de aproximativ 400 kg, ce părea un motor de aeronavă, este de fapt un rocket booster (motor de rachetă), în terminologia de specialitate, scrie Agerpres.ro.

Potrivit specialiștilor din aviația militară, echipamentul auxiliar de propulsie de tipul rocket booster era folosit în timpul celui de al Doilea Război Mondial la avioanele de vânătoare sau bombardament, pentru decolarea de pe piste scurte.

Comandor-aviator în rezervă Alexandru Bîzdîc, fost director general al Aeroportului Internațional Mihail Kogălniceanu și șef de stat major al Unității Militare de elicoptere de luptă Tuzla, a declarat pentru AGERPRES că astfel de motoare rachetă cu combustibil lichid (rocket booster) ajutau la decolarea în forță a avioanelor de vânătoare sau bombardament de tipul: JU 88, HE 111, BV 138, ME 321, ME 323 și ARADO 234, de pe piste scurte, cum erau aerodromurile militare amenajate în jurul Constanței în timpul celui de al Doilea Război Mondial (Palas, Viile Noi, Mamaia Sat — Năvodari sau de la Plaja Tataia).