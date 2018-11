Mircea Rednic a ieşit pe front! Atacuri la Şumudică şi Florin Bratu

Mircea Rednic

Mircea Rednic, antrenorul lui Dinamo, a susţinut, joi, o conferinţă de presă, înaintea meciului de vineri, cu Gaz Metan Mediaş.

Tehnicianul "câinilor" i-a atacat pe Marius Şumudică şi pe Florin Bratu, care şi ei spuseseră lucruri acide la adresa "Puriului".

"ŞumiBet (n.r. Şumudică) nu ştiu ce are... Chiar sunt lucruri pe care nu le înţeleg. Situaţia lui acum e că a avut şansă, că a câştigat trei meciuri spre final, iar eu am pierdut două meciuri în prelungiri. Iar legat de ce fac eu cu banii mei, fac ce vreau... Şi nu o fac de acum. Am oferit mereu atenţii celor cu care am lucrat, de când m-am apucat de antrenorat. Şi cu portarul am împărţit.

Am văzut că Bratu nu e de acord ca jucătorii să primească prime de la jucători. Dar când era jucător la Rapid lua cu două mâini banii de la mine, că până le dădea Copos... Eu fac ce vreau cu banii mei. 80% din banii câştigaţi, i-am câştigat din fotbal. Şi am luat decizia să îi bag în fotbal. De aceea am şi decis să cumpăr un club şi o voi face.

La meciul cu Steaua le-am promis 1000 de euro fiecăruia. Care e problema? Dacă au fost fraieri şi nu mi-au luat banii, asta e (n.r. râzând)", a declarat Mircea Rednic într-o conferinţă de presă, preluat de televiziunea Telekomsport.