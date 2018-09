Mircea Geoană: "Gabriela Firea are un plan"

Mircea Geoană a crede că este posibil ca Gabriela Firea să aibă un plan, pe fondul unei nemulțumiri de o anumită natură, politică sau de orgolii.

"Cred că ce s-a întâmplat în ultimele zile mă determină să spun că suntem în fața unei situații mai complicate decât o vedem la prima vedere. Pentru că Gabriela Firea sau Florin Pandele nu sunt novici în politică. Și nu cred că Gabi Firea a intrat în CEx sperând că o să obțină voturi de la cineva. Și atunci, evident, că - pe fond de nemulțumire, pe fond de natură economică, politică sau de orgolii - au în plan, în interiorul sau în afara partidului", a spus Geoană, la Antena 3.

Primarul general al Capitalei l-a atacat fără menajamente, pe liderul PSD, Liviu Dragnea. Într-o conferinţă de presă, Firea a declarat că acuzaţiile care i se aduc sunt doar o campanie de intoxicare marca "Liviu Dragnea". Totodată, aceasta a mai spus că PSD este condus unic, dictatorial, de către Liviu Dragnea. Primarul general a mai spus că ea se lupta cu Opoziţia, în timp ce "alţii tăiau porci cu statul paralel" referirea fiind clară la Liviu Dragnea. Firea a mai susţinut că nu îi plac "şobolănismele".

Gabriela Firea a afirmat în conferinţa de presă că există o campanie de intoxicare marca Liviu Dragnea în care se precizează că ea vrea să pună umărul la dărâmarea Guvernului:

"Se afirma ca sunt niste mofturi ale bucurestenilor si as lua pe scurt iniante de a intra in subiect, care sunt acuzatiile care mi se aduc. Se transmite colegilor mei din tara ca vreau sa pun umarul la daramarea Guvernului. Este doar o campanie de intoxicare marca Liviu Dragnea". Primarul a mai susţinut că nu ea tăia porci cu "statul paralel", făcând referire la şeful PSD.

Totodată, aceasta a mai spus că nu este împotiva graţierii, dar lucururile trebuie făcute în deplină legalitate.

"Se mai spune ca sunt parte din statul paralel. Vreau să spun ca nu eu taiam porci cu statul paralel (...)Nu sunt impotriva niciunei legi, niciunui proiect, nici macar amnistie si gratiere, dar ceea ce si eu si colegii mei am discutat trebuie să fie in deplina legalitate. Nu suntem de acord cu fanteziile juridice care se pun la cale. Deja s-a declanşat o campanie impotriva mea. Nu m-am propus niciunui proiect economic, social, care sa fie in deplina legalitate, astfel inca să nu ne fie ruşine ca suntem romani. Orice invenţie juridică ne poate duce in haos. Sunt de acord cu tot ce este legal. Vreau să spun că există o ameliorare a relaţiei dintre Guvern şi Primărie, de când Viorica Dăncilă este premier".