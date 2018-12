Mircea Drăghici, propus la Transporturi, a SESIZAT Inspecția Judiciară! Află de ce!

Trezorierul PSD, deputatul Mircea Drăghici, a anunţat joi că a sesizat Inspecţia Judiciară cu privire la „abaterile disciplinare” săvârşite de procurorii Parchetului general care fac cercetări în două cauze penale privind modul în care el a gestionat fondurile partidului.

Mircea Drăghici, trezorierul PSD și propus pentru ministerul Transporturilor, anunță, joi, că a sesizat Inspecția Judiciară după ce procurorii au informat public că numele acestuia apare în două dosare penale instrumentate de Parchetul General, informează Mediafax.

"Astăzi (joi- n.r.) am sesizat Inspecția Judiciară cu privire la abaterile disciplinare săvârșite de procurorii care au dispus informare publică în cauzele în care aș fi vizat.

Printre alte aspecte incluse în sesizare, amintesc aici doar faptul că încă nu am primit un răspuns la întrebările legate de aceste dosare ce m-ar viza în mod direct. În schimb, Parchetul a răspuns în mai puțin de 24 de ore unor întrebări adresate de jurnaliști pe același subiect. S-a mizat deci pe o mediatizare intensă care să inducă percepția unei false vinovății, fără ca eu să mă pot apăra", a scris, pe Facebook, Mircea Drăghici.

Reacția social democratului vine după ce reprezentanţii Parchetului General au precizat că Mircea Drăghici, propus pentru ministerul Transporturilor, apare în două dosare penale instrumentate de Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie General. Unul din ele a fost deschis după ce în presă au fost publicate informaţii potrivit cărora trezorierul PSD ar fi folosit în scop personal bani de la partid.

Parchetul a anunțat pe 28 noiembrie că îl cercetează penal pe Drăghici, după dezvăluirile din presă despre felul în care acesta a cheltuit banii primiți de partid drept subvenție de la stat – aproape două sute de mii de euro din banii PSD pe mașini de lux și 380.000 de euro pentru închirierea unei vile.

„Potrivit sesizării depuse, procurorii care efectuează urmărirea penală, precum şi procurorul-şef al Biroului de informare şi relaţii publice din cadrul PICCJ au încălcat grav secretul deliberării sau confidenţialitatea lucrărilor care au acest caracter, fără a servi interesul public ce ar fi justificat un demers de comunicare”, se arată într-un comunicat transmis, joi, de către Drăghici, care a fost propus pentru funcţia de ministru al Transporturilor.

Deputatul PSD acuză un „tratament selectiv” pe care l-ar manifesta procurorii cu privire la clarificările solicitate în legătură cu cercetările efectuate.

„Procurorii au răspuns imediat unor jurnalişti arătând că eu aş fi vizat de verificări în două dosare. În schimb, eu, care se pare că sunt vizat direct în aceste două cauze, nu am primit încă un răspuns de la PICCJ, deşi în urmă cu câteva săptămâni am solicitat procurorilor să îmi spună ce calitate am în anchetă şi în ce stadiu se află cercetările. Prin această manieră selectivă de informare şi fără a face clarificările necesare se induce deliberat suspiciunea unei vinovăţii, fără a mi se da şansa de a mă apăra”, a afirmat Mircea Drăghici, potrivit comunicatului.

Conform acestuia, „toate controalele financiare efectuate până în prezent de Curtea de Conturi şi Autoritatea Electorală Permanentă au certificat în repetate rânduri că PSD a respectat întru totul legislaţia finanţării partidelor politice şi a campaniilor electorale”.

Drăghici a adăugat că, în lipsa unei nereguli semnalate de Autoritatea Electorală Permanentă, autosesizarea PICCJ cu privire la modul în care sunt gestionate fondurile unui partid politic „reprezintă o încălcare gravă a principiului separaţiei puterilor în stat”.

„În toate statele Uniunii Europene, ca şi în România, legislaţia în materia finanţării partidelor politice asigură transparenţa în cheltuirea fondurilor partidelor, dar în acelaşi timp impune limite stricte pentru prevenirea unor ingerinţe disproporţionate din partea parchetelor, ce ar putea fi catalogate ca mijloace de presiune politică. Din acest motiv, în ţările europene, intervenţia procurorilor poate avea loc doar în urma sesizării unei autorităţi independente, de genul Autorităţii Electorale Permanente din România”, a precizat trezorierul PSD.

Parchetul General a confirmat oficial pe 28 noiembrie că Mircea Drăghici, trezorierul PSD propus pentru a prelua funcția de ministru al Transporturilor, este cercetat penal, după dezvăluirile despre felul în care acesta a cheltuit banii primiți de partid drept subvenție de la stat, notează Newsweek România, publicația care a scris prima oară despre subiect.

„Secția de urmărire penală și criminalistică din cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție efectuează cercetări în legătură cu persoana care face obiectul solicitării dumneavoastră”, este răspunsul oferit de Parchetul General pentru redacția Newsweek România.

În urmă cu câteva săptămâni, Newsweek România a arătat că din postura de trezorier al PSD, Mircea Drăghici gestionează banii partidului. Iar un partid care se laudă cu peste 400.000 de membri are un buget generos. Și nu doar din cotizații: numai din subvenția de la stat, PSD a încasat peste 83 milioane de lei din 2017 până la zi. O parte din acești bani publici, necesari – în principiu – activităților cotidiene, organizatorice ale unui partid, câteva milioane s-au dus în stângisme „de caviar”: bolizi de lux precum Mercedes V Class, Mercedes GLE Coupe 350 D și Mercedes GLK 250.